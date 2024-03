A- A+

GRANDE RECIFE Manutenção em Tapacurá deixa moradores do Recife, de Jaboatão e Camaragibe sem água; saiba quando A manutenção seria feita no final de fevereiro, mas fortes chuvas e alerta da Apac causaram o adiamento do serviço

Uma paralisação no sistema Tapacurá, realizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), deixará moradores de três cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR) sem abastecimento de água entre esta quarta-feira (13) e a quinta-feira (14).

A distribuição será suspensa em bairros do Recife e de Jaboatão dos Guararapes e em todo o município de Camaragibe [confira a lista completa de localidades no final do texto]. O serviço terá início às 7h da quarta-feira e, com duração de 24 horas, deve ser finalizado às 7h de quinta-feira.

A manutenção seria feita no final de fevereiro, mas fortes chuvas e alerta da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) causaram o adiamento do serviço.

A Compesa explica que, entre as atividades programadas, estão manutenções preventivas e corretivas eletromecânicas nas unidades que compõem o Sistema Tapacurá, além da instalação de equipamentos como válvulas e registros para melhoria da operação.

Também está prevista a retirada de um vazamento em trecho da Adutora Tapacurá, localizado no Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, uma tubulação de 1.500 milímetros e com alto grau de complexidade para a sua execução.

"O vazamento foi identificado há algum tempo e controlado por meio da instalação de uma abraçadeira, uma vez que para realizar serviços desse porte é preciso desenvolver um planejamento para a execução das intervenções", explica a Compesa.

No Recife, acrescenta a companhia, as áreas que são atendidas pelos Sistemas Pirapama e Tapacurá terão queda de pressão durante a execução dos trabalhos. "As localidades receberão água apenas de Pirapama e, por isso, a vazão distribuída será reduzida", completa a Compesa.

Retorno será gradual

A retomada da distribuição de água para as áreas afetadas, a partir das 7h da quinta-feira, será feita de forma gradual e de acordo com o calendário da localidade.

Locais distriuição suspensa por 24 horas

- Camaragibe: todo o município.

- Jaboatão dos Guararapes: Alto da Colina, Bulhões, Jaboatão Centro, Curado I, Curado Il, Curado III, Curado IV, Curado V, Engenho Velho, Floriano, Padre Roma, Santana, Santo Aleixo, Socorro, Sucupira, Muribequinha, Vista Alegre, Alto Bartolomeu, Alto da Bela Vista, Alto São Sebastião, Alto Santa Teresinha, Manassu, Vargem Fria, Vila Rica, Cavaleiro e Pacheco.

- Recife: Apipucos, Caxangá, Cidade Universitária, Coqueiral, Cordeiro, Casa Forte, Casa Amarela, Curado, Dois Irmãos, Sítio dos Pintos, Sítio São Brás, Engenho do Meio, Iputinga, Areias, Barro, Caçote, Estância, Jiquiá, Jardim São Paulo, Sancho, Tejipió, Macaxeira, Mangueira, Monsenhor Fabrício, Santana, Monteiro, Parnamirim, Poço da Panela, Prado, Roda de Fogo, San Martin, Tamarineira, Torre, Torrões, Totó, Várzea, UR-7 Várzea, Vasco da Gama, Zumbi, Brasilit, Detran, Ilha do Joaneiro, Alto 13 de Maio, Alto do Mandú, Alto Santa Isabel, Madalena, Boa Vista, Paissandu, Coelhos, Derby, Ilha do Leite, Soledade, Graças, Espinheiro, Rosarinho, Aflitos e Santo Amaro.



Localidades com baixa pressão

- Recife: Ilha de Joana Bezerra, Santo Antônio, Afogados, São José, Cabanga, Coque, Boa Viagem, Imbiribeira, Ipsep, Bongi, Mustardinha, Mangueira, Ilha do Retiro, Pina e Brasília Teimosa.

Veja também

PRESÍDIO FEDERAL PF divulga possíveis disfarces usados por fugitivos do presídio de Mossoró