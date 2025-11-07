A- A+

Manutenção emergencial da Compesa deixa bairros do Recife sem água a partir deste sábado (8); veja

Moradores de diferentes bairros do Recife ficarão sem água neste sábado (8) e início do domingo (9).



Segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), haverá uma manutenção emergencial em uma adutora do Sistema Tapacurá.



Para a execução dos trabalhos, será necessário suspender o abastecimento de água nos bairros atendidos pela unidade a partir das 21h do sábado (8).



Confira os bairros afetados:



Afogados

Aflitos

Bairro do Recife

Boa Vista

Bongi

Cabanga

Coelhos

Cordeiro

Curado (parte)

Derby

Encruzilhada (parte)

Espinheiro

Graças

Ilha do Leite

Ilha Joana Bezerra

Jiquiá

Madalena

Mangueira

Mustardinha

Paissandu

Prado

San Martin

Santo Amaro

Santo Antônio

São José

Soledade

Torre

Torrões

Zumbi.

Ainda segundo a Compesa, os serviços serão concluídos até as 6h do domingo (9).



"O fornecimento de água será retomado gradualmente após a finalização das atividades", informou a empresa.

