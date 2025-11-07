Manutenção emergencial da Compesa deixa bairros do Recife sem água a partir deste sábado (8); veja
Abastecimento de água será suspenso a partir das 21h do sábado (8)
Moradores de diferentes bairros do Recife ficarão sem água neste sábado (8) e início do domingo (9).
Segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), haverá uma manutenção emergencial em uma adutora do Sistema Tapacurá.
Para a execução dos trabalhos, será necessário suspender o abastecimento de água nos bairros atendidos pela unidade a partir das 21h do sábado (8).
Confira os bairros afetados:
Afogados
Aflitos
Bairro do Recife
Boa Vista
Bongi
Cabanga
Coelhos
Cordeiro
Curado (parte)
Derby
Encruzilhada (parte)
Espinheiro
Graças
Ilha do Leite
Ilha Joana Bezerra
Jiquiá
Madalena
Mangueira
Mustardinha
Paissandu
Prado
San Martin
Santo Amaro
Santo Antônio
São José
Soledade
Torre
Torrões
Zumbi.
Leia também
• Carroceiros participam de entrega de benefícios fornecidos pela Prefeitura do Recife
• Evento no Recife debate setor da construção civil em Pernambuco
• Melhorias no Metrô do Recife ainda estão bem longe dos trilhos; leia a coluna Folha Política
Ainda segundo a Compesa, os serviços serão concluídos até as 6h do domingo (9).
"O fornecimento de água será retomado gradualmente após a finalização das atividades", informou a empresa.