Manutenção da Compesa deixará 176 mil moradores da RMR sem água; confira locais afetados

Cerca de 176 mil moradores de bairros de Olinda, Paulista, Igarassu e Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, ficarão sem água a partir desta quarta-feira (29).



De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), o fornecimento será suspenso às 8h, para a realização de serviços de manutenção no Sistema Botafogo.



A previsão é que os serviços sejam concluídos às 6h da quinta-feira (30).



Segundo a Compesa, será realizada manutenção em conjuntos de bombas e a substituição de válvulas em uma estação elevatória.

As áreas atingidas pela paralisação terão a compensação do abastecimento ainda na quinta-feira (30), mas o regime de distribuição sofrerá alterações em todas as áreas do Sistema Botafogo.

O calendário seguirá a partir da sexta-feira (31) e estará disponível no site da companhia (www.compesa.com.br).



De acordo com a Compesa, o cliente deve entrar na Loja Virtual, acessar a aba Calendário de Abastecimento e digitar o endereço completo. Na tela, aparecerá o dia do fornecimento de água da área solicitada.



Confira os municípios e bairros atingidos:

- Paulista: Loteamento Nova Aurora, Pau Amarelo, Arthur Lundgren II, Maranguape I, Nobre, Nossa Senhora do Ó e Mirueira;



- Olinda: Monte, Guadalupe, Varadouro, Santa Tereza, V8, V9, Ilha do Maruim, Alto Nova Olinda, Córrego do Abacaxi e Alto da Sucupira;



- Igarassu: Recanto Agamenon e Cruz de Rebouças;



- Abreu e Lima: Fosfato, Inhamã e Caetés III.

