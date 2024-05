A- A+

ABASTECIMENTO Manutenção no sistema Gurjaú deixa moradores de Jaboatão e Cabo de Santo Agostinho sem água Paralisação no abastecimento está prevista para terminar às 6, da quarta (15)

Uma manutenção emergencial realizada pela Compesa no sistema Gurjaú deixa sem água, até esta quarta-feira (15), moradores de algumas localidades de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a empresa, o serviço no sistema Gurjaú foi iniciado às 9h desta terça-feira (14). No local, várias intervenções serão realizadas, entre elas, a substituição de equipamentos e a manutenção eletromecânica nas unidades que compõem o sistema.

Também será instalado um conjunto de bombas para a otimização e confiabilidade na operação do sistema, que passará a funcionar com três equipamentos.

Com isso, bairros de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho. Confira:

Jaboatão dos Guararapes

Curcurana, Barra de Jangada, Candeias, Piedade, Massangana, Vila Sotave, Lagoa Olho d'Água, Tieta, Cajueiro Seco e Guararapes (Jardim Guararapes).

Cabo de Santo Agostinho

Praias do Paiva, Itapuama, Vila João de Deus (Pontezinha) e Ponte dos Carvalhos.

De acordo com a Compesa, a paralisação no abastecimento está prevista para terminar às 6, da quarta (15), quando será retomada, de forma gradual, a distribuição de água nas localidades.



