A- A+

ABASTECIMENTO DE ÁGUA Manutenção no Sistema Tapacurá impactará fornecimento de água em municípios da RMR Recife, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes sofrerão com falta de água ou queda de pressão

Bairros do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe abastecidos pelo Sistema Tapacurá, sofrerão com a suspensão do abastecimento de água para a realização de serviços de manutenção na adutora. A Compesa programou a paralisação de 24 horas para a próxima quarta-feira (28).

Consequentemente, as áreas do Recife atendidas pelos Sistemas Pirapama e Tapacurá experimentarão uma redução na pressão da água durante o período, pois serão abastecidas apenas pelo Sistema Pirapama. Nos locais com reservatórios, é possível que a diminuição no fluxo de água passe despercebida.

A previsão é que as operações iniciem às 7h e sejam concluídas às 7h do dia seguinte, na quinta-feira (29). Entre os serviços planejados está a reparação de um vazamento em um segmento da Adutora Tapacurá, uma tubulação de 1.500 milímetros, cuja execução é altamente complexa.

Durante essa intervenção, os técnicos também aproveitarão para substituir equipamentos e realizar manutenções eletromecânicas nas unidades do sistema.

A normalização do abastecimento será feita de maneira progressiva e de acordo com o cronograma estabelecido.

Localidades com abastecimento suspenso

Recife: Apipucos, Caxangá, Cidade Universitária, Coqueiral, Cordeiro, Casa Forte, Casa Amarela, Curado, Dois Irmãos, Sítio dos Pintos, Sítio São Brás, Engenho do Meio, Iputinga, Areias, Barro, Caçote, Estância, Jiquiá, Jardim São Paulo, Sancho, Tejipió, Macaxeira, Mangueira, Monsenhor Fabrício, Santana, Monteiro, Parnamirim, Poço da Panela, Prado, Roda de Fogo, San Martin, Tamarineira, Torre, Torrões, Totó, Várzea, UR-7 Várzea, Vasco da Gama, Zumbi, Brasilit, Detran, Ilha do Joaneiro, Alto 13 de Maio, Alto do Mandú, Alto Santa Isabel, Madalena, Boa Vista, Paissandu, Coelhos, Derby, Ilha do Leite, Soledade, Graças, Espinheiro, Rosarinho, Aflitos e Santo Amaro.

Jaboatão dos Guararapes: Alto da Colina, Bulhões, Jaboatão Centro, Curado I, Curado Il, Curado III, Curado IV, Curado V, Engenho Velho, Floriano, Padre Roma, Santana, Santo Aleixo, Socorro, Sucupira, Muribequinha, Vista Alegre, Alto Bartolomeu, Alto da Bela Vista, Alto São Sebastião, Alto Santa Teresinha, Manassu, Vargem Fria, Vila Rica, Cavaleiro e Pacheco.

Camaragibe: Todo o município.

Localidades com baixa pressão

Recife: Ilha de Joana Bezerra, Santo Antônio, Afogados, São José, Cabanga, Coque, Boa Viagem, Imbiribeira, Ipsep, Bongi, Mustardinha, Mangueira e Ilha do Retiro.

Veja também

Guerra Zelensky pede a aliados do G7 que entreguem ajuda militar 'a tempo'