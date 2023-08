A- A+

ÁGUA Manutenção suspende abastecimento de água por 24h em Olinda e Paulista; confira em quais locais Serviço no Sistema Botafogo irá alterar o calendário da Compesa nas cidades

Moradores de localidades de Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), terão o abastecimento de água suspenso por 24 horas entre 8h de quinta-feira (31) e 8h de sexta-feira (1º). A paralisação será por conta de melhorias operacionais no Sistema Botafogo, que, além das duas cidades, também atende Abreu e Lima e Igarassu.

De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a medida será necessária para "permitir a execução de serviços de manutenção eletromecânica preventiva".

Uma série de intervenções será executada durante a paralisação, com foco na melhoria do abastecimento das localidades. Serão realizadas ações para redução de perdas, substituição de equipamentos e lavagem de reservatórios. Os serviços devem conferir mais segurança operacional às áreas de abastecimento.

A Compesa explica que as 24 horas da paralisação são o tempo necessário para a realização dos serviços e retomada gradual da operação, levando-se em consideração o período de pressurização das redes de distribuição de água.

Em virtude da parada no abastecimento, o calendário de distribuição das áreas atendidas pelo Sistema Botafogo das quatro cidades sofrerá atraso de um dia. "Ou seja, as áreas que receberiam água na quinta-feira (31), receberão na sexta-feira (1º) e, assim, sucessivamente", explica a Compesa.

Áreas afetadas

Olinda: Casa Caiada, Jd. Atlântico, Rio Doce, Jardim Fragoso, Fragoso, Bairro Novo, Ouro Preto (parte do bairro), Sítio Histórico, Alto da Conquista, Alto da Macaíba, Águas Compridas (parte do bairro) e Cidade Tabajara (parte do bairro).

Paulista: Maranguape I, Torres Galvão, Janga, Mirueira, Jaguaribe, Nobre, Pau Amarelo, Aurora Paulista e Arthur Lundgren I.

O calendário de abastecimento pode ser consultado no site da Compesa.

