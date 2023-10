A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO 'Mapa complexo', código de cores: Hamas sabia segredos do Exército de Israel antes de ataque Registros em vídeo mostram como o grupo terrorista conseguiu surpreender e enganar os militares mais poderosos do Oriente Médio

Dez homens armados de Gaza sabiam exatamente como encontrar o centro de inteligência israelita – e como entrar nele. Depois de entrarem em Israel, dirigiram-se para leste em cinco motocicletas, com dois homens armados em cada veículo, disparando contra carros civis que passavam enquanto avançavam.

Dezesseis quilômetros depois, eles saíram da estrada e entraram em um trecho de floresta, desmontando do lado de fora de um portão não tripulado que levava a uma base militar. Eles explodiram a barreira com uma pequena carga explosiva, entraram na base e pararam para tirar uma selfie em grupo. Depois mataram a tiros um soldado israelense desarmado, vestido com uma camiseta.

Por um momento, os terroristas pareceram incertos sobre o próximo passo. Então um deles tirou algo do bolso: um mapa do complexo com código de cores.

Reorientados, eles encontraram uma porta destrancada para um edifício fortificado. Uma vez lá dentro, eles entraram em uma sala cheia de computadores – o centro de inteligência militar. Debaixo de uma cama no quarto, encontraram dois soldados abrigados. Os pistoleiros mataram os dois a tiros.

Essa sequência foi capturada por uma câmera montada na cabeça de um atirador que mais tarde foi morto. O New York Times revisou as imagens e depois verificou os acontecimentos entrevistando autoridades israelenses e verificando também o vídeo militar israelense do ataque.

Os registros fornecem detalhes de como o Hamas, a milícia que controla a Faixa de Gaza, conseguiu surpreender e enganar os militares mais poderosos do Oriente Médio no último sábado – invadindo a fronteira, invadindo mais de 30 milhas quadradas, fazendo mais de 150 reféns e matando mais de 1.300 pessoas no dia mais mortal para Israel nos seus 75 anos de história.

