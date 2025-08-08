A- A+

Mapa gigante Mapa gigante do Recife promove experiência inédita e imersiva sobre a capital pernambucana Exposição está situada no Ginásio do Departamento de Educação Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Dois Irmãos, Zona Norte da cidade

Leia também

• Zona Oeste do Recife recebe Oficina de Rima gratuita para crianças e adolescentes

• Governo de Pernambuco inicia restauração do Túnel Felipe Camarão, na Zona Sul do Recife

• Recife receberá Treinão Chapadinhas de Endorfina com ações de saúde e bem-estar no Parque Dona Lindu

Já imaginou andar por todo o Recife em apenas alguns passos? Na exposição Cartografia dos Sentidos, é possível fazer isso.

A experiência inédita e imersiva está sendo promovida por meio de um mapa gigante do Recife e de partes de outras cidades da Região Metropolitana, com 450m² de tamanho.

Mapa gigante do Recife é aberto para visitação das 9h às 17h. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A exposição está situada no Ginásio do Departamento de Educação Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Dois Irmãos, Zona Norte da capital pernambucana. O mapa é aberto para visitação das 9h às 17h e tem entrada gratuita.

"O projeto nasce dessa vontade de convidar as pessoas a experimentarem uma instalação fotográfica agigantada dos territórios que a gente passa. O mapa tem uma escala muito grande, que permite que todo mundo encontre sua casa. É muito interessante ver que as pessoas ficam felizes em perceber que elas são importantes para o mundo", destacou o artista idealizador do projeto, Maurício Panella.

Maurício Panella é o idealizador do projeto. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A intervenção artística já recebeu mais de 10 mil pessoas, entre crianças, estudantes, professores e visitantes espontâneos.

Mapa gigante do Recife

A felicidade citada por Panella foi notória em Bruno Wallams, de 30 anos, e Breno Wallams, de 13 anos. Pai e filho, que são de Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes, adoraram a experiência de trafegar pelo mapa.

"Queria trazer meu filho para ele ter uma noção de tudo por onde ele anda. Foi bem legal. A gente viu o lugar em que moramos, os caminhos. Nós vamos muito a estádios de futebol também, então pudemos ver ali os lugares", explicou Bruno.

Bruno e Breno na exposição do mapa gigante do Recife. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

Quem também visitou a exposição foram as amigas Maria Aparecida, de 37 anos, e Radmila Arantes, de 27. Elas, que conheceram o projeto através da SBPC, estudam na própria UFRPE também foram ao mapa na intenção de encontrar suas casas.

"Não consegui ver o painel durante a SBPC, mas quando fiquei sabendo que ele ia ficar por mais um período, eu vim ver. Minha intenção foi encontrar minha casa, ver como ficou, porque eu achei muito interessante você ver o Recife de outra forma, estando por cima, e podendo identificar os lugares que passa no dia a dia", comentou Maria. "Estava muito ocupada, mas quando tive um tempinho, aproveitei para vir e tentar localizar minha casa. É muito interessante você observar a cidade com outro olhar. Também acho interessante porque as pessoas estão vindo visitar a universidade, e isso é muito bacana", destacou Radmila.

Maria Aparecida e Radmila Arantes conheceram o projeto através da SBPC. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco.

O projeto também disponibiliza o Museu da Memória Afetiva (muma), um museu colaborativo digital para as pessoas compartilharem suas histórias na plataforma.

Educativo

Para além do lado lúdico, o projeto também tem um viés educativo. O professor de educação física Ricardo Aurélio, de 51 anos, que participou de uma formação com educadores de escolas municipais do Recife, promovida pelo projeto, destacou a importância da iniciativa.

"Essa iniciativa é válida porque temos a oportunidade de identificar onde que a nossa escola fica, o entorno dela, quais são os espaços que podemos fazer intervenções com os alunos. Além disso, esse projeto também mostra para a comunidade espaços que às vezes ela não conhece, e que podem ser utilizados como formas de lazer", pontuou.

Professor Ricardo Aurélio destacou o viés educativo do projeto. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

O projeto também tem como objetivo sensibilizar a população para os riscos e impactos das emergências climáticas na capital pernambucana, estimulando soluções criativas e concretas para os desafios ambientais da cidade.

Programação

O mapa ficará no ginásio até 13 de agosto, com uma série de atividades. Neste sábado (9), será a vez das crianças ocuparem o local e desfrutarem de brincadeiras, oficinas e rodas de conversa sobre a cidade.

No dia 12, haverá a oficina Descobrindo o Recife sobre o Mapa Gigante, em parceria com o RecLab da UFRPE e pesquisadores da cidade do Recife.

Em todos esses dias o mapa também estará disponível para visitantes espontâneos e agendamentos de escolas e comunidades.

Após esta fase, o Cartografia dos Sentidos - Recife terá novas etapas e ações itinerantes, levando o Mapa Gigante para diferentes espaços da cidade, como escolas e Compaz, fortalecendo o engajamento comunitário com questões ambientais.

Veja também