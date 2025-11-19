Sex, 21 de Novembro

Mapa mostra programação da Consciência Negra em todo país; confira

Ferramenta é colaborativa e está aberta para participação

O Mapa da Igualdade Racial, lançado no início deste mês, reúne eventos e ações por todo o país que tenham relação com o Novembro Negro. Organizado pelo Ministério da Igualdade Racial (MIR), a ação tem como objetivo ampliar a visibilidade das atividades que valorizam o legado e as lutas da população negra e funciona de forma colaborativa.  

Organizadores de eventos podem cadastrar suas iniciativas por meio de um formulário disponibilizado pelo ministério .  

Ao clicar nos ícones, o mapa mostra informações detalhadas das ações, incluindo os responsáveis pela organização juntamente com data, local e horário. Cada ação será identificada por um pin, com destaque para aquelas conectadas com a conservação do meio ambiente e a COP30, que promovam a justiça racial ambiental. 

