mundo Mapa revela os 21 países "mais carecas" do mundo; veja a lista Levantamento feito pela World Population Review mostrou que o índice de calvície no país campeão chegou a 42.8%

Um novo levantamento, realizado pela World Population Review, descobriu que a República Tcheca é o país com maior número de calvos no mundo, com cerca de 42,8% da população masculina apresentando a queda de cabelo. Seguida pela Espanha, com 42,6% e pela Alemanha, com 41,2%. O Brasil não aparece na lista.

Confira o ranking completo:

Países com as maiores populações de homens calvos

1. República Tcheca: 42,8%

2. Espanha: 42,6%

3. Alemanha: 41,2%

4. França: 39,24%

5. Reino Unido: 39,29%

6. Itália: 39,2%

7. Holanda: 39%

8. Estados Unidos: 37,9%

9. Canadá: 36,3%

10. Bélgica: 36%

11. Suíça: 33,8%

12. Austrália: 32,8%

13. Suécia: 32,7%

14. Grécia: 32%

15. Noruega: 31,8%

16. Áustria: 31,75%

17. Dinamarca: 31,3%

18. Portugal: 31%

19. Irlanda: 30,2%

20. Finlândia: 30%

21. Nova Zelândia: 29%

Como acontece essa perda de cabelo?

A perda de cabelo como é conhecida popularmente, ou alopecia androgenética, é a queda de cabelo de determinadas áreas do corpo em grande quantidade. A sua forma mais comum é na perda de fios do couro cabeludo.

A condição está associada diretamente associada à presença dos hormônios sexuais masculinos, de modo especial à presença da testosterona, por isso, afeta mais homens do que mulheres. Estima-se que 80% dos homens com mais de 80 anos sofram do problema. No entanto, isso não significa que as mulheres estão imunes.

A perda de cabelo pode começar em homens de qualquer idade, mas geralmente ocorre a partir da puberdade, com muitos começando a ver a linha do cabelo diminuir a partir dos 20 anos, no final dos 30 isso tende a ser mais perceptível.

