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COP31 Mapas do caminho ainda podem voltar à decisão final da COP31 Diplomacia brasileira trabalha para trazer tema de volta

No início da tarde desta quinta-feira (19), no horário de Brasília, os integrantes da delegação brasileira na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31) se reuniam, em Antália (Turquia), a fim de apresentar a estratégia para inserir de volta ao documento final os mapas do caminho propostos pelo Brasil, pelo fim do desmatamento e dos combustíveis fósseis.

Um parágrafo que tratava das ferramentas construídas pelo Brasil para orientar países no caminho da diminuição das emissões por derivados de petróleo e pelo desmatamento foi retirado do rascunho da decisão final divulgado mais cedo.

Segundo uma das integrantes da delegação brasileira, Miriam Garcia, gerente sênior de Ação Climática do WRI Brasil, a diplomacia brasileira está trabalhando numa linguagem que possa trazer de volta o tema de uma forma que favoreça o consenso entre os países.

“Um caminho que a diplomacia deve buscar é voltar para decisões anteriores. Para o que foi acordado no primeiro Balanço Global [em 2023], no Parágrafo 28, que fala do afastamento gradual dos combustíveis fósseis. Então rememorar e mostrar essa continuidade e implementação de algo que já foi acordado”, diz.

Desde a COP29, Baku, no Azerbaijão, em 2024, o tema vem sendo excluído das decisões finais devido à falta de consenso, mas a presidência brasileira da COP30, em Belém, decidiu liderar um movimento pela construção dos mapas, com o apoio de mais de 80 países, mesmo que as ferramentas não constassem nas decisões mandatórias. Agora, defende que os mapas voltem a constar nos documentos oficiais.

Na avaliação de Miriam, o texto final ainda deve mudar bastante antes mesmo de ser submetido ao consenso dos países. “A gente não acredita que essa minuta da Cover Decision [decisão final] vá ser a minuta que vá para a negociação”, afirma.

De acordo com os negociadores, a minuta foi resultado de uma escuta chamada pela atual presidência da COP de Divã, na qual líderes e chefes de delegações apontaram pontos que poderiam ser flexibilizados para um consenso.

Miriam explica que o rascunho reflete ainda uma posição firme de países produtores de petróleo como os do Golfo Pérsico, que têm suas economias baseadas na produção de derivados do petróleo.

"O que nós vimos hoje foi um texto que é ainda muito pesado. A gente avançou do primeiro de 18 para nove páginas, o texto já está conseguindo agregar os parágrafos, sendo menos repetitivo, mas ainda há muito a ser negociado”, conclui.

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