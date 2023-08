A- A+

Mudança "Máquina de matar pássaros'" Nova Zelândia reduz população de gatos para preservar fauna e flora Meta do país é erradicar até 2050 todas as pragas que ameaçam as aves nativas e causam prejuízos bilionários anuais; medida divide opiniões

Outrora uma nação apaixonada por gatos, a Nova Zelândia tem repensado suas atitudes em relação aos felinos devido a ataques a animais nativos e a iniciativas de recuperação da fauna local.

Nos últimos anos, um número crescente de neozelandeses deixou de adotar os queridos bichanos, movido por preocupações sobre seu impacto devastador na vida selvagem.

Isso porque enquanto gatos domésticos bem alimentados cochilam no sofá, nos jardins, quintais e florestas, gatos selvagens devoram pássaros nativos, morcegos, lagartos, wētās e outros pequenos insetos endêmicos em uma matança implacável que está levando algumas espécies à extinção, afirmam autoridades e moradores locais.

O país já teve uma das mais altas taxas de gatos domésticos per capita do mundo, com quase metade das famílias possuindo um. Mas desde 2016, este quadro está mudando.

O governo da Nova Zelândia pretende tornar o país livre de predadores até 2050, e adotou formalmente uma meta para erradicar todas as pragas que ameaçam as aves nativas de seu território e causam prejuízos estimados em bilhões de dólares por ano.

— Ratos, gambás e arminhos matam 25 milhões de nossos pássaros nativos todos os anos e atacam outras espécies nativas, como lagartos e, junto com o resto do nosso ambiente, devemos fazer mais para protegê-los — disse, em 2016, o então primeiro-ministro da Nova Zelândia John Key. — Esse é o projeto de conservação mais ambicioso do mundo, mas acreditamos que se todos trabalharmos juntos como um país, podemos alcançá-lo.

À medida que as tentativas de eliminar esses predadores menos simpáticos avançam, porém, os holofotes se voltam para os bichanos, num país que possui mais de 2 milhões de gatos selvagens e cerca de 1,4 milhão de gatos domésticos, segundo estimativas.

— Os gatos são um grande problema para muitas de nossas espécies nativas — disse Danielle Shanahan, diretora executiva do santuário ecológico de Wellington, em entrevista ao site neozelandês Stuff. — Os gatos também têm um grande impacto na população de lagartos nativos. E muito disso passa despercebido e sob o radar. É assustador quantas espécies podemos perder sem estarmos super cientes disso.

A parcela de lares da Nova Zelândia que possuem gatos tem caído lentamente na última década, de quase metade (48%) dos lares que possuíam um gato em 2011, para 41% em 2020, de acordo com pesquisas nacionais realizadas pela Companion Animals New Zealand, uma organização da sociedade civil dedicada ao bem-estar animal.

O número de gatos domésticos também caiu cerca de 200 mil no mesmo período, apesar do número de habitantes, ou potenciais donos, ter crescido em mais de 800 mil no país.

— Os gatos, embora adoráveis e amorosos, são essencialmente máquinas de matar pássaros — disse Simon Damerell, um aposentado em Auckland, ao jornal britânico The Guardian.

Alguns defendem que as políticas de controle da população felina devem considerar três grupos distintos: os gatos domésticos ou de estimação, os de rua e os selvagens, com estes últimos sendo os grandes causadores de problemas para a fauna e a flora nacional.

— Os gatos domésticos são aqueles que todos amamos como animais de estimação e fazem parte da família. Os de rua não têm dono, mas ainda interagem e dependem dos humanos — explicou Nicky Snoyink, gerente regional de conservação de florestas e pássaros de Canterbury e da costa oeste, ao Stuff. — Mas há gatos selvagens por aí causando todo o tipo de dano, especialmente no interior.

Outros, porém, defendem uma abordagem mais forte, argumentando que os gatos domésticos devem ser mantidos dentro de casa e os selvagens sacrificados — à primeira vista, gatos selvagens podem parecer gatos domésticos comuns de pelo curto, mas geralmente são maiores, podendo chegar facilmente a 10 kg, segundo relatórios do Departamento de Conservação da Nova Zelândia.

Em abril, o debate sobre o controle de felinos voltou às manchetes — e gerou diversas críticas de ativistas dos direitos dos animais — depois que uma competição de caça na Ilha Sul prometeu prêmios às crianças para atirar em gatos selvagens.

