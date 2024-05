A- A+

VIRALIZOU Máquina do tempo? Filhos viralizam no TikTok ao pedirem que os pais dancem como faziam na juventude Registros dos mais velhos têm sido um sucesso surpreendente em um site onde a juventude domina

O TikTok pode adicionar uma nova habilidade ao seu currículo: máquina do tempo disco. A rede social, normalmente tomada por jovens da Geração Z dançando — na maioria das vezes em rotinas coreografadas curtas que foram praticadas e aperfeiçoadas —, foi recentemente chacoalhada com a energia de um grupo demográfico surpreendente: seus pais, da Geração X.

Nos vídeos virais, os pais são convidados por seus filhos adultos a dançar como fariam antigamente ao som do sucesso de 1984 “Smalltown Boy”, da banda britânica de synth-pop Bronski Beat. A maioria das postagens é marcada com as tags #momdancechallenge, #daddancechallenge ou #80sdancechallenge, e elas acumulam dezenas de milhões de visualizações.

As reações têm sido talvez inesperadas, porque em vez de buscar risadas, os vídeos são legais, realmente legais, servindo como um portal para outra era: quando a dança era mais frequentemente improvisada e espontânea, quando as pessoas sentiam o ritmo e encontravam a batida de forma orgânica, movendo-se sem as restrições de uma proporção vertical.

Quando Valerie Martinez, de 23 anos, pediu à sua mãe, Yeanne Velazquez, de 58, para participar, foi antes de o desafio viralizar, e elas não tinham se preparado de forma alguma. “Eu nem toquei a música para ela antes”, disse Martinez em uma entrevista por telefone esta semana ao lado de sua mãe. Mas Martinez tinha certeza de que Velazquez iria arrasar, porque sua mãe está sempre dançando, ela disse.

Foi nostálgico para Velazquez, que disse que quando a música era popular, ela tinha cerca de 19 anos e ia dançar nos poucos clubes em Porto Rico, onde vivia. Agora, ela e sua filha vivem na Flórida.

A enxurrada de comentários positivos na postagem de sua filha, que tem mais de 12 milhões de visualizações e quase um milhão de curtidas, foi animadora, disse Velazquez. O que pode diferenciar essa tendência é como as reações foram esmagadoramente positivas em todo o TikTok e Instagram.

É uma pausa bem-vinda da tradição tediosa de zombar do pessoal com mais de 40 anos online, exemplificada no discurso “OK Boomer” ao cringe dos Millennials.

“Eu não esperava que eles realmente tivessem os movimentos!” escreveu um comentarista. “Juro que vi um vislumbre de quando eles eram mais jovens em seus sorrisos por um segundo. Muito comovente.

“Não consigo decidir se simplesmente adoro ver os pais sendo teletransportados ou se apenas amo ver outros humanos dançando”, disse outro.

Também houve muitos pedidos nos comentários para ver fotos dos pais daquela época, e alguns atenderam, incluindo Velazquez, que disse não ter nenhuma reserva em compartilhar as fotos.

Quando perguntada se tendências como essa ajudam a unir gerações online, Martinez disse: “Mil por cento.”

Giselle DeLaney, 28, e sua mãe, Sandy Cervantes, 51, decidiram participar por impulso e disseram esta semana que ficaram surpresas com a recepção. O vídeo de Cervantes tem mais de 15 milhões de visualizações no TikTok e cerca de 1,5 milhão de curtidas.

“Foi apenas um momento feliz para ambas”, disse DeLaney, que tinha dado à luz seu primeiro bebê apenas alguns dias antes e filmou o vídeo enquanto sua mãe a visitava em Maryland, vinda da Flórida. As circunstâncias tornaram a recepção particularmente especial, trazendo, como DeLaney colocou, “muita positividade para nossa família”.

“Mostra nos rostos deles como, de repente, eles voltam a um bom tempo, um tempo divertido quando eram mais jovens e, sim, meio que vivendo suas melhores vidas”, disse ela sobre os pais nos vídeos.

As redes sociais, particularmente Instagram e TikTok, são, é claro, consideradas o domínio dos jovens, o que dá a esses vídeos virais e outras contas populares que destacam pessoas mais velhas a chance de servir como lembretes emocionantes de que todos já foram jovens fazendo coisas de jovens, e que todos — sim, você também — envelhecerão se tiverem sorte.





No final do ano passado, um vídeo postado na conta cindeemindy mostrou ela dançando ao som da faixa dos anos 80 “Set It Off”, de Strafe; foi visto milhões de vezes e compartilhado no TikTok e Instagram com elogios e aplausos. Os Old Gays, uma conta de um grupo de amigos de longa data com quatro homens com mais de 65 anos que vivem no deserto da Califórnia, ganharam 11 milhões de seguidores e os tornaram influenciadores improváveis (ou “avôs influenciadores”, como às vezes são chamados). Eles também dançam muito em sua página, além de compartilharem fotos deles mesmos quando eram jovens.

Talvez em algumas décadas, os dançarinos do TikTok de hoje ressuscitem seus movimentos polidos para que seus filhos postem na rede social do momento.

“Vamos olhar para os vídeos que fizemos dançando — ou nossos filhos farão isso por nós — e será meio que um momento de círculo completo”, disse DeLaney. “Vamos pensar, ‘Sabe o quê? Era isso que eu era uma vez, e é isso que sou agora.’ E em 20 anos, quando alguém me perguntar, vou ser uma pessoa diferente, mas vou lembrar de quem eu fui.”

