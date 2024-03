A- A+

Os maquinistas de um trem na Índia que colidiu com outro comboio em outubro no sudeste do país, matando 14 pessoas, estavam distraídos e não viram o sinal porque assistiam a uma partida de críquete no telefone, disse o ministro de Transportes Ferroviários nesta segunda-feira (4).

"O caso recente em Andhra Pradesh ocorreu porque o motorista da locomotiva e seu assistente estavam distraídos com a partida de críquete", disse o ministro Ashwini Vaishnaw, segundo a agência de notícias Press Trust of India.

"Estamos instalando sistemas capazes de detectar essas distrações e garantir que os motoristas e seus assistentes estejam totalmente concentrados na condução do trem", acrescentou.

A colisão ocorreu quando a seleção indiana enfrentou a Inglaterra na Copa do Mundo de Críquete, uma partida transmitida pela televisão e acompanhada por centenas de milhões de indianos.

A Índia, que possui uma das redes ferroviárias mais extensas do mundo, registra inúmeros acidentes ferroviários.

O mais mortal deles ocorreu em 6 de junho de 1981, no estado oriental de Bihar, quando sete vagões de um trem que atravessava uma ponte caíram no rio Bagmati, matando entre 800 e 1.000 pessoas.

