Mar agitado no Rio: aviso de ressaca, de ondas de até 3 metros, é válido até este sábado

A- A+

A temperatura vai subir mais uma vez, e nem por isso é hora de se refrescar no mar. O aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil segue válido até as 9h deste sábado (18), para todo o litoral fluminense. As ondas mostraram sua força.

Na cidade do Rio, já no início da manhã desta sexta-feira (17), garis da Comlurb fizeram a limpeza na orla do Leblon, Zona Sul, após a água invadir o calçadão. As equipes retiram areia da ciclovia e das pistas da Avenida Delfim Moreira. A cena se repetiu em Maricá e em Macaé.

Forte ressaca do mar que atinge o litoral gaúcho chegou à costa do Rio de Janeiro com o avanço do swell (ondulação) para Norte. Entenda a ressaca no Sul e no Sudeste do Brasil#AjudaRS #Trânsito360 #RS

Redes sociais/metsul pic.twitter.com/cd0qjkmiqx — Táxi 11 Alphaville (@TaxiAlphaville) May 17, 2024

O aviso de ressaca da Marinha, que teve início na quinta-feira, prevê ondas na direção sudoeste/sul que podem variar de 2,5 metros a 3 metros de altura, podendo provocar inundações e destruição de estruturas.

Nesta manhã, as ondas ainda se estendiam em boa parte da faixa de areia. Alguns visitantes praticavam exercício na beira do mar, outros registravam com o celular a força das ondas. Um dos quiosques, na tentativa de ser protegido, tinha sacos de areia em seu entorno.

A orla do Rio de Janeiro foi atingida por fortes ondas! No Leblon, 20 garis foram mobilizados para limpar o calçadão. Na Barra, o mar tomou conta da faixa de areia. Em Maricá, as ondas invadiram as vias. A Marinha emitiu alerta de ressaca até sábado (18). Fiquem atentos! pic.twitter.com/zOdbSCW9mT — Belford Roxo 24h (@belfordroxo24h) May 17, 2024

Em Itaipuaçu, Maricá, na Região dos Lagos, o mar invadiu ruas, na noite desta quinta-feira. A força das ondas arrastou caçambas de lixo e assustou quem passava pela orla. O asfalto ficou coberto de areia.

De acordo com a Prefeitura de Maricá, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil não registrou ocorrência, até o momento, após a ressaca do mar. Em nota, o município destacou que em Itaipuaçu "a água do mar invadiu o calçadão e atingiu alguns bares, porém sem danos". Há equipes de limpeza no local e de monitoramento das condições do mar.

O município destaca seguir a sinalização com bandeiras instaladas na areia das praias.

Em Macaé, também na Região dos Lagos, a ressaca do mar atingiu a Praia Campista e o bairro Fronteira. Nesta manhã, havia areia no calçadão e em parte da pista da orla. Em nota, a prefeitura afirma que equipes da Secretaria Adjunta de Defesa Civil do município seguem em monitoramento 24 horas por dia.

Na Região Metropolitana do Rio, o mar não chegou ao calçadão, mas as marcas da agitação das águas ficou na areia. Durante a limpeza de rotina nas praias, equipes da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) resíduos de maré.

Recomendações de segurança durante a ressaca

Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

Evitar a prática de esportes no mar;

Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acionar imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Veja também

Mundo Com Milei em Madri, número três do Governo espanhol acusa-o de propagar "ódio"