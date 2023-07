Mar da Flórida pode ter batido recorde de temperatura: "Banheira de hidromassagem"

A- A+

As águas rasas do sul da Flórida, nos Estados Unidos, chegaram a 37,8 graus Celsius por várias horas nessa segunda-feira (24), estabelecendo potencialmente um novo recorde mundial de temperatura no oceano. Esse nível de calor é comumente associado a águas de locais como banheiras de hidromassagem, por exemplo. As leituras foram feitas em uma única boia em Manatee Bay, cerca de 60 km a sudoeste de Miami, a uma profundidade de cerca de 1,5 metro.

Um pico de temperatura de 38,38°C (101,1°F) foi registrado às 18h, mas permaneceu acima de 100F por cerca de quatro horas, mostraram dados oficiais. Jeff Masters, meteorologista e ex-cientista do governo, twittou que, embora não haja recorde mundial oficial para a temperatura da superfície do mar, um artigo científico de 2020 descobriu que a marca anterior pode ter sido de 99,7°F registrada na baía do Kuwait.

Mas, acrescentou Masters, uma vez que a nova medição foi feita perto da margem, "a contaminação da medição por efeitos da terra e matéria orgânica na água pode [...] invalidar o registro". "A menos que haja prova fotográfica de que não havia detritos, seria difícil [verificar] o registro 101.1°F como válido", acrescentou ele nas redes sociais.

As condições de sauna podem ser agradáveis para alguns humanos, mas o calor extremo sustentado é devastador para os ecossistemas de recifes de corais e as espécies que dependem deles. Isso ocorre dias depois que a organização sem fins lucrativos Coral Reef Foundation (CRF) disse que um recife no sul da Flórida que estava trabalhando para restaurar foi devastado.

"As equipes do CRF visitaram o Sombrero Reef, um local de restauração no qual trabalhamos há mais de uma década. O que encontramos foi inimaginável - 100% de mortalidade de corais", disse Phanor Montoya-Maya, da organização, em um comunicado.

Cerca de 25% de todas as espécies marinhas são encontradas dentro, sobre ou ao redor de recifes de corais, rivalizando com a biodiversidade das florestas tropicais, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA. Em todo o mundo, o Mar Mediterrâneo atingiu sua temperatura mais alta já registrada na segunda-feira durante uma onda de calor excepcional, disseram pesquisadores espanhóis à AFP na terça-feira.

"Alcançamos um novo recorde [...] na temperatura média diária da superfície do mar no Mediterrâneo: 28,71°C (83,68°F)", disse o Instituto de Ciências Marinhas da Espanha.

O recorde anterior foi em 23 de agosto de 2003, com um valor médio de 28,25°C (82,86°F). Julho de 2023 está a caminho de ser o mês absoluto mais quente já registrado, bem como o mais quente em potencialmente milhares de anos, de acordo com o climatologista da NASA Gavin Schmidt.

"Estamos vendo mudanças sem precedentes em todo o mundo", disse ele na semana passada, com recordes sendo quebrados em terra e no mar, e os efeitos principalmente atribuíveis às mudanças climáticas causadas pelo homem.

Veja também

BRASIL Justiça mantém preso acusado de atirar garrafa que atingiu torcedora