Maracatu Estrela Brilhante é homenageado no Carnaval de Igarassu de 2024

O Maracatu Estrela Brilhante será homenageado no Carnaval 2024 do município de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Fundada em 1824, a agremiação de baque virado completa 200 anos em dezembro, sendo a mais antiga do Brasil em funcionamento. Outras atrações ainda não foram divulgadas.

Sob o tema "No Brilho da Estrela, a Tradição Triunfante", o Carnaval de Igarassu promete, segundo a prefeitura da cidade, unir a folia e a riqueza cultural do Maracatu. Os ensaios já começam nesta sexta-feira (19), na sede do grupo, localizada por trás da câmara municipal, no Sítio Histórico, das 20h às 22h, e seguem por todas as sextas até o período de Momo.

O presidente da agremiação, mestre Gilmar Santana, destacou a importância do convite da prefeitura. “Nosso Maracatu representa, não só para Igarassu mas para Pernambuco, a entidade de maior valor da cultura popular, que já é reconhecida pelo mundo todo. É um privilégio a gente receber esse convite da prefeita”, disse.

“Que felicidade prestigiar esse momento e poder celebrar os 200 anos de história, cultura e arte do time do Maracatu. Tenho certeza que o Carnaval de Igarassu deste ano será uma comemoração belíssima, de muitas conquistas e beleza”, completou a prefeita de Igarassu, Elcione Ramos.

