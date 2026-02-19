A- A+

Carnaval Maracatu Nação Encanto da Alegria vence o Concurso de Agremiações na categoria Baque Virado Agremiação comemorou o segundo título da sua história com cortejo pelas ruas da Mangabeira; Cambinda Brasileira foi a campeã no Baque Solto e Gigantes do Samba ganhou no Samba pelo quarto ano seguido

A apuração do Concurso de Agremiações, realizado pela Prefeitura como parte do Carnaval do Recife 2026, movimentou o Pátio de São Pedro durante a manhã e tarde desta quinta-feira (19). Com um total de 232 agremiações participantes, o evento apontou as campeãs das 11 modalidades, num amplo panorama das tradições que compõem a identidade cultural da cidade. As vencedoras incluem o Maracatu Nação Encanto da Alegria na categoria Baque Virado, o Maracatu Rural Cambinda Brasileira no Baque Solto e a Gigantes do Samba, pelo quarto ano seguido, entre as Escolas de Samba.

A Encanto da Alegria comemorou a vitória nas ruas do bairro da Mangabeira, onde surgiu em 10 de dezembro de 1998. “Nosso primeiro título foi em 2018. Oito anos depois, fomos novamente agraciados com o título. É um sentimento de gratidão muito forte, um momento especial para nós. Fizemos um belo desfile e o público estava na expectativa”, comemora o presidente da agremiação, Anderson dos Santos, já adiantando que a festa da vitória será no dia 1 de março.

Já a Gigantes do Samba, maior vitoriosa do Carnaval do Recife, já se acostumou com as conquistas. “Somos tetracampeãs, ganhando todos os concursos desde 2023, e agora chegamos a 72 títulos. Tanto sucesso reflete o cuidado que sempre temos com os desfiles para fazer uma folia bonita e garantir que tudo dê certo”, atesta o carnavalesco da escola, Renatinho Swarovski. O tema da apresentação deste ano foi “Rivaldo Lacerda, Presidente Nota 10”, homenageando um ex-presidente da agremiação que conquistou 10 títulos seguidos.

O coordenador dos concursos de Carnaval promovidos pela Prefeitura do Recife, Albemar Araújo, explica que o evento é dividido em quatro categorias: Grupo de Acesso, Grupo 1, Grupo 2 e Grupo Especial.



“Sempre procuramos fazer um trabalho bonito e transparente, com muita seriedade, para que todos os que concorrem se sintam contemplados”, destaca. A avaliação das agremiações ficou a cargo de cinco comissões julgadoras, cada uma composta por 10 a 11 jurados, totalizando 52 profissionais, distribuídos conforme as modalidades, ritmos e suas especificidades.

Diversidade

Ao longo de quatro dias de programação, desfilaram Troças Carnavalescas Mistas, Blocos de Paus e Cordas, Clubes Carnavalescos Mistos, Bois, Ursos, Caboclinhos, Tribos Indígenas, Clubes de Boneco, Escolas de Samba, Maracatus de Baque Solto e Maracatus de Baque Virado.



O concurso contou com a participação de cerca de 5 mil desfilantes e mobilizou aproximadamente 200 profissionais, entre funcionários e trabalhadores terceirizados, responsáveis pela operação do evento. A Avenida do Forte recebeu os desfiles das agremiações dos grupos de acesso, 02 e 01, enquanto a Avenida Dantas Barreto foi o palco dos desfiles das agremiações do Grupo Especial, com apresentações distribuídas ao longo do dia e da noite.

