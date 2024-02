A- A+

Carnaval 2024 Maracatus, caboclinhos, bois passistas e afoxé animam Carnaval na Casa da Rabeca A 18ª edição do Carnaval Mesclado acontece nos dias 11 e 12 de fevereiro, a partir das 8h

Com grupos de maracatus, caboclinhos, bois passistas e afoxé, a Casa da Rabeca promove a 18ª edição do Carnaval Mesclado, durante dois dias - domingo (11) e segunda (12), a partir das 8h. O evento é gratuito e para todas as idades.

No domingo (11), se apresentam Cavalo Marinho Boi Pintado de Aliança; Família Salustiano e a Rabeca Encantada; Tribo de Índio Ubirajara Itapissuma; Muniz do Arrasta-Pé; Zé Lito Madeira; Afoxé Alafin Oyo/ Olinda; Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda e Maracatu Piaba de Ouro.

Já na segunda-feira (12), o público poderá conferir apresentações de grupos de caboclinhos e maracatus. Um cortejo partirá da Praça da Ilumiara em direção à Casa da Rabeca, onde a folia começa com a Família Salustiano e a Rabeca Encantada.

A festa segue até às 17h com o Maracatu Leão de Ouro de Condado; Caboclinhos Os Coites de Tracunhaém; Cavalo Marinho Boi da Luz de Olinda; Caboclinho Índio Tupi Guarani Buenos Aires; Caboclinho Índio Canindé Brasileiro de Itaquitinga; Caboclinho Índio Brasileiro Buenos Aires e Tribo de Índio Kaapinawa.

A Casa da Rabeca fica na rua Curupira, nº 340, Cidade Tabajara, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O espaço também conta com estacionamento gratuito e segurança, além de área gastronômica.

