Maranguape II recebe, sexta-feira, serviços gratuitos, como corte de cabelo e teste de DNA

Com serviços gratuitos que vão de corte de cabelo à emissão de Certidão de Nascimento, passando por teste de DNA, os moradores do bairro de Maranguape II receberão, na próxima sexta-feira (5), o programa Prefeitura nas Comunidades, da gestão municipal.



A ação será das 8h às 16h, na rua Governador Eduardo Campos, na Comunidade Nossa Prata. No local, gratuitamente, serão oferecidos serviços de saúde, assistência social, educação e jurídicos.



Segundo a prefeitura, os moradores da comunidade "poderão realizar abertura de crédito para pequenos empresários, abertura de cadastro como Microempreendedor Individual (MEI)".



Estão previstos, também, atendimento médico veterinário, vacinação anti-rábica animal, emissão de carteiras de identidade, casamento e óbito, além de acordos judiciais. Devem estar no espaço profissionais da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e da Neoenergia para atendimento.

Testes de DNA para reconhecimento de paternidade de crianças e adolescentes e inscrições para casamento coletiva também serão ofertados, numa parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco.

O "Justiça Itinerante" também fará divórcios consensuais, reconhecimento de união estável, desconto de pensão alimentícia em folha de pagamento.



No caso dos serviços do "Justiça Itinerante", a pessoa interessada deve preencher o formulário e entregar no balcão do serviço, na sexta. Esse formulário já está disponível nos seguintes locais:



. Centro de Referência em Assistência Social (Cras IV), na rua 32, nº 671, em Maranguape II;

. Escola Municipal Nelson Bandeira, em Nossa Prata;

. Conselho Tutelar do Centro da cidade;

. Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paulista (Cejusc), no anexo do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau).

