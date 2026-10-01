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Saúde Maratona Caminhada da Superação promove atividades gratuitas de saúde e bem-estar em Olinda Evento ocorre nesta sexta-feira (2), com uma programação dedicada à valorização da pessoa idosa e à conscientização sobre o Outubro Rosa

A cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, recebe, nesta sexta-feira (2), a 15ª edição da Maratona Caminhada da Superação, iniciativa que incentiva a prática de atividades físicas, a promoção da saúde e a valorização da pessoa idosa.

Neste ano, o evento aproveita para chamar a atenção para o Outubro Rosa, reforçando a importância dos cuidados com a saúde da mulher e da realização da mamografia.

A expectativa é reunir mais de 300 participantes de diferentes faixas etárias. A concentração começa às 6h, na curva da Sorveteria Bacana, com largada marcada pontualmente para as 6h30.

O percurso termina no calçadão da praia, na altura do antigo Quartel, onde será realizada uma programação especial até as 11h.

Além da caminhada, o público poderá participar de aulas de zumba, HIIT Pilates, HIIT Box e HIIT Yoga.

Também serão oferecidos gratuitamente serviços de saúde e bem-estar, como massagem manual, ventosaterapia, aferição de pressão arterial e medição de glicose.

A programação contará ainda com sorteios, apresentação musical do grupo Sambatuk e entrega de troféus a pessoas e instituições que apoiaram a Maratona Caminhada da Superação ao longo de seus 15 anos de realização.

De acordo com a professora Otávia Aragão, responsável pela iniciativa, um dos principais objetivos é estimular a autonomia e a qualidade de vida na terceira idade, respeitando as possibilidades individuais de cada participante.

O evento também busca incentivar as mulheres a manterem os exames preventivos em dia e promover um momento de integração para toda a família.

A participação nas atividades físicas e nos serviços de saúde é gratuita e aberta ao público, inclusive para quem não adquirir o kit da caminhada.

Para quem desejar o kit oficial, a inscrição custa R$ 70 e inclui camisa, boné, mochila, medalha, hidratação, salada, água de coco, bolo, participação em sorteios e brindes. As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp (81) 9.8863-8871.

Serviço

15ª Maratona Caminhada da Superação 2026

Data: sexta-feira (2)

Concentração: 6h, na curva da Sorveteria Bacana

Largada: 6h30

Chegada: calçadão da praia, na altura do antigo quartel

Programação: até as 11h

Atividades e serviços de saúde: gratuitos e abertos ao público

Inscrições: R$ 70, através do WhatsApp (81) 98863-8871

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