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HACKATHON Maratona de inovação vai criar propostas para enfrentar desafios climáticos no Recife Estudantes, especialistas e representantes do poder público se unem para desenvolver ideias voltadas à redução dos impactos ambientais

Criar propostas aplicáveis aos desafios ambientais enfrentados pelo Recife nos dias atuais. Esse é o objetivo do Hackathon de Soluções Inovadoras para Adaptação Climática Urbana, iniciativa realizada pela Agência Recife para Inovação e Estratégia (Aries) e pela Cesar School, que tem início nesta sexta-feira (10) e vai até o domingo (12).

A ação reunirá estudantes, especialistas e representantes da gestão municipal em uma maratona colaborativa dedicada ao desenvolvimento de protótipos e provas de conceito relacionados a temas como calor extremo, risco hídrico, saúde urbana e fortalecimento da resiliência territorial.

Os temas dos desafios propostos foram desenvolvidos em colaboração com o Centro de Operações do Recife (COP) e a abertura da iniciativa ocorre às 18h da sexta, na sede da Cesar, na Praça Tiradentes, no Bairro do Recife.

Diferentemente de um ideathon tradicional, o modelo do hackathon prioriza a elaboração de produtos e ferramentas com potencial de aplicação prática, como plataformas digitais, estratégias operacionais e tecnologias voltadas ao contexto urbano.

A metodologia inclui palestras temáticas, mentorias técnicas, uso de dados para leitura do território, prototipação e etapas de validação das propostas ao longo da programação.

Para estimular a criação de soluções inovadoras pelos alunos da Cesar School, a Aries propõe dois desafios voltados à adaptação climática urbana: Tecnologia Comunitária para Risco de Água e Calor e Saúde Urbana e Prevenção de Doenças Climáticas.

Projetos serão submetidos à avaliação do júri que irá considerar aspectos como viabilidade e impacto das ideias para a sociedade. Foto: Sthefany de França/Aries

Ao todo, 60 estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação da instituição participarão da iniciativa.

Durante os três dias de programação, os participantes irão mergulhar no tema “Soluções Inovadoras para Adaptação Climática Urbana”, explorando questões relacionadas ao risco hídrico, às ondas de calor e à prevenção de doenças associadas às mudanças climáticas.

“A adaptação climática é um dos grandes desafios das cidades contemporâneas e demanda novas formas de pensar, colaborar e inovar. Por meio deste hackathon, queremos estimular jovens talentos a desenvolver soluções criativas para questões reais que impactam o cotidiano da população”, afirma Mariana Pontes, presidente da Aries.



Os projetos serão submetidos à avaliação do júri que irá considerar aspectos como viabilidade de implementação, inovação, potencial de impacto e possibilidade de incorporação pela gestão pública.

A culminância do evento será no domingo e ocorre com as apresentações em formato de pitch e a divulgação das equipes vencedoras.

Além da premiação em dinheiro, os vencedores de cada desafio participarão de uma imersão junto à equipe da Prefeitura do Recife que trata das temáticas exploradas.

“Participar deste hackathon significa oferecer aos estudantes a oportunidade de aplicar suas competências em desafios que afetam diretamente a vida das pessoas, contribuindo para a construção de cidades mais resilientes, sustentáveis e preparadas para o futuro”, destaca o diretor-executivo da Cesar School, Victor Hugo D’Albuquerque.

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