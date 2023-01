Maratona de tecnologia para pessoas LGBTQIAP+ chega a sua terceira edição

A- A+

A Centro Integrado de Tecnologia da Informação (Citi), maior empresa júnior de tecnologia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), realizará nos dias 27 a 29 de janeiro a terceira edição do HackaPride, hackathon pernambucano com foco no público LGBTQIAP+. O evento oferecerá os serviços de concepção e desenvolvimento de soluções digitais, com palestras e workshops sobre tecnologia, inovação, design e negócios.

“Criamos o HackaPride porque sentíamos a falta de eventos de tecnologia voltadas à comunidade LGBTQIAP+. Somos compostos por estudantes da UFPE, com uma organização sem fins econômicos, e queremos trazer também mais preparo profissional para as pessoas que participam do Hackaton. Antes do evento presencial também teremos uma parte online, aberta ao público, com transmissão nos dias 23 a 26 deste mês”, afirmou a CEO do CITi, Sophia Latache. Haverá premiação em dinheiro e brindes.

O tema da edição 2023, que acontecerá no SEBRAE Recife, é "Saúde para todes: pelo corpo e mente das pessoas trans e travestis". Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio do site disponível no instagram do evento, @hackapride, até o dia 12 de janeiro.

“A ideia é apresentar uma solução digital para o tema do hackaton, apresentando o resultado para os jurados. A pessoa não precisa necessariamente ter formação na área. Qualquer um que tenha interesse de se capacitar pode participar”, frisou Sophia.

