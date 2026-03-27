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SAÚDE Ebserh muda de marca e passa a se chamar HU Brasil Marca foi atualizada para comunicar melhor a essência e o alcance dos hospitais universitários federais

A mudança do nome da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, vinculada ao Ministério da Educação, foi anunciada na última quarta-feira (25) pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em solenidade no Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos. A empresa estatal agora se chama HU Brasil.

“O presidente Lula solicitou que houvesse um estudo para a mudança do nome da Ebserh, que era um nome difícil até para falar. O Chioro [presidente da estatal] trabalhou muito por isso, e a Ebserh agora é HU Brasil - a nova marca da Ebserh. Viva o SUS e viva a Educação!”, contextualizou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Em Pernambuco, desde 2013, a instituição administra o Hospital das Clínicas (HC-UFPE) e, desde 2015, o Hospital Universitário da Univasf (HU-Univasf).

“A solução foi construir uma nova marca, um nome que valorize a essência do que é o trabalho desta estatal vinculada ao MEC. Chegamos a uma identificação direta, moderna, com capacidade de comunicação, até porque a essência do nosso trabalho é fazer assistência de qualidade para o SUS, ensino e pesquisa. E quem faz assistência, ensino, pesquisa e inovação de excelência é a HU Brasil, são os hospitais universitários federais”, explicou o presidente da HU Brasil, Arthur Chioro.

Em seu pronunciamento, Lula resgatou o histórico de programas de governo que abrem oportunidades de educação e de acesso à saúde para todas as camadas da sociedade, como as UPAs, a Farmácia Popular e os recursos direcionados aos hospitais universitários, que agora têm uma nova identidade: HU Brasil.

“Tratar de um ser humano não é automático, tem que ter um pouco de sentimento no tratamento e carinho no atendimento, que muitas vezes ajuda a pessoa a se recuperar tanto quanto o remédio que ela vai tomar. Quando você governa, tem que tomar decisão todo santo dia. Investir na universidade, na saúde e na educação não pode estar na rubrica de gasto, mas na de investimento, investimento precioso”, defendeu.

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