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SAÚDE Marca faz recall de 8 milhões de garrafas térmicas 'explosivas' que causaram cegueira nos EUA Produtos da Thermos vendidos entre 2008 e 2024 podem ejetar tampas com força perigosa; empresa recebeu 27 relatos de ferimentos no rosto e nos olhos, incluindo três casos de perda permanente da visão

Dezesseis anos após o início da venda de produtos que apresentam risco de ejeção violenta da tampa, a Thermos LLC anunciou o recall de mais de 8 milhões de garrafas e potes térmicos nos Estados Unidos.



A medida foi divulgada na semana passada em conjunto com a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA, após relatos de ferimentos graves no rosto e nos olhos de consumidores.

O recall envolve 5,8 milhões de potes térmicos para alimentos e 2,5 milhões de garrafas vendidos no mercado americano entre 2008 e 2024. Segundo a empresa, o problema está na ausência de um mecanismo de alívio de pressão no centro da tampa.



Sem essa peça, a pressão pode se acumular dentro dos recipientes, especialmente quando alimentos permanecem armazenados por longos períodos, fazendo com que a tampa seja ejetada com força.





Tampa de modelos de garrafa térmica da marca Thermos sem (esquerda) e com (direita) mecanismo de alívio de pressão no centro da tampa — Foto: Reprodução: Thermos

A Thermos informou ter recebido 27 relatos de consumidores atingidos por tampas que se soltaram violentamente dos recipientes no momento da abertura. Os casos incluem impactos e cortes que exigiram atendimento médico. Três pessoas sofreram perda permanente da visão depois de serem atingidas nos olhos.

Os produtos afetados incluem dois modelos do pote térmico Thermos Stainless King Food Jar, de números SK3000 e SK3020, fabricados antes de julho de 2023, além de todos os modelos Thermos Sportsman Food & Beverage Bottle, de número SK3010. Os recipientes foram vendidos em várias cores e tamanhos: 16 oz, no modelo SK3000; 24 oz, no SK3020; e 40 oz, no SK3010. A marca Thermos aparece na lateral do produto, e os números dos modelos estão impressos na parte inferior dos recipientes.





Consumidores foram orientados a parar imediatamente de usar os itens incluídos no recall. Quem tiver potes térmicos Stainless King dos modelos SK3000 e SK3020 deve entrar em contato com a Thermos para receber gratuitamente uma nova tampa com mecanismo de alívio de pressão. Nesses casos, a empresa pedirá que o consumidor descarte a tampa antiga e envie uma foto dela já descartada como comprovante.

Já os consumidores que possuem a garrafa Sportsman, modelo SK3010, deverão devolver o produto à Thermos por meio de uma etiqueta de envio pré-paga. A empresa informou que, para esse modelo, será fornecida uma nova garrafa de substituição.

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