Marcela Campos assume superintendência da CBTU

A- A+

A chefia da Superintendência de Trens Urbanos do Recife (STU-REC) tem um novo nome e é de uma mulher. Marcela Campos passou a ocupar o posto, a partir da última terça-feira (05). Ela tem quase 16 anos atuando em diversas áreas da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Recife.

Campos é formada em marketing e gestão de pessoas e já esteve à frente dos núcleos de gerência financeira, da comunicação e da chefia de gabinete de gestões anteriores da companhia.

Com otimismo e boas expectativas, Marcela conta o que tem de disposição para galgar recursos para que o modal venha se sobrepor às inúmeras dificuldades que apresenta ao longo dos anos.

“É com muita determinação que assumo essa responsabilidade, sabendo de todos os problemas que o Metrô do Recife enfrenta. Estou disposta a buscar esses investimentos e resgatar, junto aos nossos usuários, a imagem e qualidade do nosso serviço. Conto com uma equipe técnica capacitada ao meu lado, que busca o reestruturar o serviço com qualidade que a população merece”, finaliza Marcela Campos.

O compromisso da líder é de buscar recursos para melhoria do sistema, em Brasília, e também mostrar a importância do metrorec na vida das pessoas que precisa usar o transporte público todos os dias, na capital e Região Metropolitana.



Veja também

SAÚDE Calcinha absorvente é eficaz? Novo estudo avalia