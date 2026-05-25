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Movimento Marcella Balthar detalha ações do Movimento União BR para mitigar efeitos das chuvas em Pernambuco Segundo a cofundadora do União BR, resposta no estado foi mobilizada logo nos primeiros dias para garantir rapidez na entrega de ajuda humanitária

A empreendedora social, co-fundadora do Movimento União BR e colunista da Folha de Pernambuco, Marcella Balthar, foi a entrevistada do programa Folha na Tarde, da Rádio Folha 96,7 FM, desta segunda-feira (25). Na ocasião, a empreendedora detalhou as recentes ações do movimento para mitigar os impactos das fortes chuvas que atingiram Pernambuco neste mês de maio.

Além do Recife, a operação alcançou municípios como Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Goiana, Timbaúba e Macaparana, além de outras cidades com situação de emergência reconhecida oficialmente e atendidas por meio da articulação com o poder público estadual.

Em parceria com as defesas civis municipais e do Estado e organizações sociais locais, o movimento contabiliza até o momento mais de 47 mil refeições entregues, além de 1,2 mil cestas básicas, 22 mil itens de higiene e limpeza e cerca de 80 mil litros de água potável destinados à população atingida.

Segundo a cofundadora do União BR, a resposta em Pernambuco foi mobilizada logo nos primeiros dias após os alertas das chuvas, com foco em garantir rapidez na entrega de ajuda humanitária.

“Nos primeiros dias de maio tivemos novas chuvas de grandes proporções em Pernambuco, com várias cidades entrando em situação de emergência. O União BR atua exatamente nesses contextos, oferecendo suporte com alimentação, água, itens de higiene e outros recursos essenciais para as famílias que mais precisam”, afirmou.

Mobilização

Entre os principais itens distribuídos, a água foi uma das demandas prioritárias. De acordo com Marcella, foram enviadas quatro carretas com abastecimento para diferentes regiões, além da entrega de alimentos de preparo rápido, como refeições desidratadas, pensadas para atender comunidades em situação de vulnerabilidade imediata.

“A gente trabalha com alimentação desidratada porque ela permite uma resposta muito rápida. Em um pallet conseguimos transportar 10 mil refeições, que podem ser preparadas apenas com água quente. Isso nos permite chegar rapidamente a municípios do interior, como Timbaúba e Goiana”, explicou.

Além dos alimentos e da água, o movimento também direcionou esforços para atender necessidades específicas apontadas pelas organizações parceiras em Pernambuco. Entre os itens solicitados estavam produtos de higiene para bebês, como fraldas e lenços umedecidos, colchões e materiais de limpeza doméstica.

“A nossa primeira ação é sempre escutar. Perguntamos às organizações sociais e às defesas civis o que está faltando naquele momento para que a ajuda seja realmente útil e certeira”, destacou Marcella.

Parceria

Segundo a cofundadora, a parceria com a Defesa Civil é uma das principais estratégias da atuação em Pernambuco, permitindo que os recursos cheguem também a municípios menores, muitas vezes fora do foco das grandes mobilizações.

“A gente entende que a Defesa Civil é o instrumento mais poderoso dentro de um desastre. Por isso, parte importante do nosso trabalho é fortalecer essas estruturas e garantir que os donativos cheguem às localidades onde muitas vezes ninguém mais consegue chegar”, afirmou.

Esse olhar também tem direcionado a atuação para cidades menos visibilizadas, mas fortemente impactadas pelas chuvas.

“Recife naturalmente recebe muita atenção, mas nosso foco também é alcançar municípios com menor capacidade de mobilização, onde a ajuda costuma demorar mais para chegar. É aí que acreditamos poder fazer maior diferença”, declarou Marcella.

A operação do União BR no estado conta com apoio financeiro de empresas parceiras, como Zurich, Zurich Santander Previdência do Brasil, Instituto FAR, Grupo Boticário, Kenvue, Ambev e Grupo Edson Queiroz. Elas são responsáveis por viabilizar uma resposta rápida e estruturada.

“Quando conseguimos unir iniciativa privada, organizações sociais e poder público em torno de um mesmo propósito, criamos uma verdadeira infraestrutura de proteção social. E isso salva vidas”, finalizou a empreendedora.

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