Marcelo Kanitz Damasceno assume comando da Aeronáutica

O tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno foi empossado hoje (2) como novo comandante da Aeronáutica. A cerimônia aconteceu às 10h30 na Base Aérea de Brasília e contou com a presença do ministro da Defesa, José Múcio.

A troca no comando da Aeronáutica já havia sido formalizada por meio de decretos publicados no Diário Oficial da União na última sexta-feira (30). O tenente-brigadeiro assume o posto até então ocupado por Carlos Almeida Baptista Júnior.

Perfil

Natural de Canoas (RS), Marcelo Kanitz Damasceno foi declarado aspirante em 1982. Foi comandante da Base Aérea de Brasília; adido de Defesa e de Aeronáutica junto à Embaixada do Brasil em Paris; adido de Defesa e de Aeronáutica junto à Embaixada do Brasil em Bruxelas; chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica; comandante do Quarto Comando Aéreo Regional; e chefe do Gabinete do Comandante da Aeronáutica.

Formado em administração de empresas na Universidade de Santa Catarina, o comandante possui todos os cursos de carreira, além do Curso de Política Estratégica Aeroespacial, e 6 mil horas de voo. As principais condecorações incluem Ordem do Mérito da Defesa, grau Grande Oficial; Ordem do Mérito do Superior Tribunal Militar, Alta Distinção; Ordem do Mérito Rio Branco; Ordem do Mérito Judiciário Militar.

