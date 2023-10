A- A+

Protesto Ato contra o aborto reúne manifestantes em Boa Viagem, nesta quinta-feira de feriado A Polícia Militar de Pernambuco estima a presença de cerca de 600 pessoas no ato

Manifestantes contra a descriminalização do aborto se reúnem na tarde desta quinta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, na avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A manifestação ocorre a nível nacional e, segundo a organização, não possui cunho político. Estão previstos atos em todas as capitais e em mais de 50 cidades do interior do País.

Boa parte dos manifestantes utiliza roupas nas cores verde e amarela, além de portar bandeiras do Brasil. O grupo, que se concentrou na altura da Padaria Boa Viagem, segue em caminhada pela avenida à beira-mar, entoando gritos de ordem e também com momento de canto do Hino Nacional Brasileiro.

Presidente do grupo Guardiões da Nação - Pernambuco e uma das responsáveis por organizar o ato no Recife, Fátima Machado afirma que a manifestação tem caráter pacífico.

“Esse é um ato pró-família, cristãos. A gente é contra o aborto, contra as drogas e estamos aqui fazendo essa manifestação pacífica, como sempre fizemos, pelo nosso país”, disse.

Delegatório substituto em um cartório no Recife, Calíope Monteiro, de 59 anos, é integrante do grupo “Te Liberta, Recife”, um dos movimentos presentes na manifestação.

“Nosso objetivo é protestar contra o aborto e contra as drogas. Essa é a nossa finalidade aqui hoje na avenida Boa Viagem”, comentou.

A autônoma Daniele Feitosa, de 43 anos, também decidiu participar da manifestação.

“Estamos aqui porque somos contra o projeto de lei que está tramitando no STF [Supremo Tribunal Federal] de aborto legal. Independente de quanto tempo de vida, todos têm direito à vida”, defendeu.

A manifestação ocorre em reação ao início da votação pelo Supremo Tribunal Federal da ADPF 442, que pauta a descriminalização do aborto até 12ª semana de gestação no Brasil.

No último dia 22 de setembro, poucos antes de se aposentar, a então presidente do STF, Rosa Weber, pautou o julgamento em plenário virtual e votou pela descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez.

A Polícia Militar de Pernambuco acompanha a manifestação e estima a presença de cerca de 600 pessoas no ato.

