16ª Marcha da Capoeira Zumbi dos Palmares marca programação do Dia da Consciência Negra, no Recife
A plataforma Recife Sem Racismo foi divulgada durante a marcha de capoeira
A 16ª Marcha da Capoeira Zumbi dos Palmares foi realizada nesta sexta-feira (20) como parte da programação do Dia da Consciência Negra, no Recife.
A marcha teve a concentração no Marco Zero e reuniu capoeiristas, mestres, grupos culturais e movimentos sociais.
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Com o tema "Luta, Democracia e Reparação", o grupo deixou o Marco Zero por volta das 15h30 e saiu em cortejo por diversos trechos da área central da capital pernambucana.
A marcha passou pela Avenida Marquês de Olinda, Ponte Maurício de Nassau, Praça da Independência até chegar na Praça Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio.
De acordo com o mestre de capoeira Pedro Luiz, conhecido como Mestre Peu, grupos de diferentes pontos do Recife e outros municípios marcaram presença.
"A marcha representa a força desse povo, dos jovens e o legado deixado por todos os mestres. Fazemos essa marcha com o intuito de reivindicar nossos direitos", iniciou Mestre Peu.
Entre as reivindicações dos capoeiristas está a criação de um memorial para guardar a história dos mestres e mestras que construíram o legado do movimento no estado.
"Tem que ter um local com essas biografias, se não os jovens vão aprender a história dos mestres de outros estados", reforçou Mestre Peu.
- A 16ª Marcha da Capoeira Zumbi dos Palmares. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
- A 16ª Marcha da Capoeira Zumbi dos Palmares. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
- A 16ª Marcha da Capoeira Zumbi dos Palmares. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
Campanha
A 16ª Marcha da Capoeira Zumbi dos Palmares recebeu a campanha que marcou o relançamento da plataforma Recife Sem Racismo, através do Conecta Recife.
Além de oferecer uma interface mais acessível, a nova versão permite aos usuários a possibilidade de consultar o protocolo e acompanhar o andamento das denúncias.
Segundo o gerente de Igualdade Racial do Recife, Roger Maurício, outro ponto de destaque da versão atualizada é o espaço para a educação.
Com a atualização, o Recife Sem Racismo ampliou os conteúdos educativos sobre as diversas faces do racismo.
"As pessoas podem consultar os tipos de racismo, cartilhas sobre intolerância religiosa e sobre letramento racial. É fortalecendo esses equipamentos que a gente consegue fazer políticas efetivas contra o racismo no Recife", afirmou o gerente de Igualdade Racial.
Programação
A programação do Dia da Consciência Negra no Recife segue nesta sexta-feira (20).
O Pátio de São Pedro recebe mais uma edição do AfroFest, um festival que busca a valorização da cultura afro-brasileira em Pernambuco.
No palco estarão presentes apresentações de DJ, de escolas de samba, homenagens a mestres e agremiações da cultura popular, além de Baile Charme e shows da Orquestra de Bolso e de Shevchenko.
Neste sábado (21), a divulgação da campanha Recife Sem Racismo ocorre outra vez no 9º Encontro Metropolitano de Capoeira, promovido pela Escola Cultural Nossa Capoeira.
O evento tem como tema “Batizado e Troca de Corda” e será realizado a partir das 14h30, na Quadra do Rotary, em Água Fria.