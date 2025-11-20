Marcha da Consciência Negra ocupa ruas do Recife pedindo pelo fim da violência
Mais de 40 grupos e entidades do movimento negro se reuniram no Marco Zero para a caminhada
Entidades políticas, culturais e militantes do movimento negro em Pernambuco se reuniram na Praça do Marco Zero, no Bairro do Recife, durante a tarde desta quinta-feira (20), para ocupar as ruas do centro da cidade com a Marcha da Consciência Negra 2025.
Neste ano, o lema da manifestação carrega a mensagem pelo fim da violência contra os corpos negros e o direito do bem viver em democracia e comunidade.
Mobilizado pela Articulação Negra de Pernambuco em conjunto com dezenas de movimentos sociais, o ato saiu da concentração no Marco Zero e seguiu pelas ruas do Recife Antigo e do bairro de Santo Antônio com palavras de ordem, intervenções artísticas e manifestações culturais.
A mobilização foi encerrada no Monumento à Zumbi dos Palmares, obra do artista plástico pernambucano Abelardo da Hora localizada no Pátio do Carmo.
A coordenadora da Articulação Negra de Pernambuco, Ingrid Farias, ressaltou que a marcha se tornou um espaço central de enfrentamento ao racismo e valorização da cultura negra.
“Estamos aqui com mais de 40 organizações no segundo ano do feriado nacional da Consciência Negra, reafirmando o reconhecimento da contribuição do povo negro ao Brasil”, disse.
Segundo ela, a marcha também luta por um projeto de futuro.
“Queremos afirmar que a população negra tem um projeto de sociedade baseado no bem viver, onde direitos como educação, saúde e lazer são garantidos. Reparação e bem viver significam democracia para todos e condições reais de cidadania”, destacou.
As reivindicações dialogam ainda com a principal mobilização do calendário feminista e antirracista deste ano. A Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver ocupará as ruas de Brasília no dia 25 de novembro, com a presença de mulheres de diferentes organizações e movimentos sociais do país e de Pernambuco.
Entre os grupos culturais presentes, o Maracatu Real da Várzea levou batuques e estandartes para lembrar a força da cultura popular.
Para Abissal, fundador do maracatu, participar da marcha reforça uma luta que vem do território.
“Nossa presença aqui simboliza a resistência que existe na Várzea. Levamos o nome da comunidade e uma tradição tão nossa quanto o frevo, mas que segue desvalorizada. Hoje vemos um novo apagamento da cultura popular e, por isso, marchamos pela valorização da nossa identidade”, afirmou.
Grupos de capoeira também marcaram presença com rodas simultâneas no Marco Zero. Mestre Lua, do grupo Lua de São Jorge, destacou que dentro do evento também acontece a 15ª Marcha da Capoeira para Zumbi.
“Todo ano trazemos uma reivindicação. Hoje defendemos democracia, luta, reparação e políticas públicas para salvaguardar a capoeira. Essa é uma luta antiga, que vem desde o período da escravidão. Hoje temos aqui entre 20 e 30 grupos diferentes, quatro rodas formadas e várias apresentações até o Pátio do Carmo. Essa é a nossa luta, a nossa resistência”, disse.
O ato também foi marcado pela presença de movimentos feministas e organizações antirracistas. Analba Brasão, do SOS Corpo, destacou a importância política da data.
“Hoje é um dia muito significativo para quem integra o movimento negro, feminista e antirracista. É apenas o segundo ano em que conseguimos garantir esse feriado nacional. Estamos nas ruas para mostrar força e resistência, denunciar que o racismo segue ceifando vidas e reafirmar que vamos continuar lutando até que essa estrutura deixe de existir”, afirmou.