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Ato Marcha da Maconha do Recife 2026 ocupa as ruas da capital pernambucana neste sábado (30) Ato se concentra na Praça do Derby, a partir das 14h

A Marcha da Maconha do Recife ocupa as ruas da cidade para a edição deste ano neste sábado (30). O ato se concentra na Praça do Derby, a partir das 14h, com início da passeata até o Caranguejo da Aurora às 16h20, com aval das autoridades e ofício enviado à Polícia Militar de Pernambuco.

Com o tema “Usuário não é criminoso: Em luta por liberdade, reparação e direitos”, a iniciativa busca promover o debate público sobre as consequências das políticas atuais sobre as drogas e sua criminalização no país.

A Marcha da Maconha do Recife é uma das mais antigas manifestações em prol da legalização das drogas do país, uma das primeiras marchas a ocupar as ruas no Brasil, realizada desde 2008.

Segundo Joanna Santos, organizadora da Marcha, um dos pontos centrais do debate é a PEC 45, chamada de “PEC das drogas”. O projeto foi a resposta dada pelo Senado Federal após o Supremo Tribunal Federal (STF) definir a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal.

Na ocasião, o colegiado concluiu que seria presumido usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 gramas da planta.

No entanto, a PEC 45 incluiu inciso na Constituição Federal que torna crime a posse e o porte de qualquer quantidade de droga, cabendo ao juiz definir se a pessoa abordada será enquadrada como usuária ou traficante.

“A chamada guerra às drogas nunca foi sobre substâncias. Foi e segue sendo uma política de controle social, que criminaliza e encarcera em massa corpos negros, periféricos. Quem lucra não é soldado dessa guerra. Denunciamos o proibicionismo como um dos mecanismos centrais de manutenção das desigualdades estruturais no Brasil. É preciso pensar numa política de drogas que pense no usuário como um sujeito de direito”, defende Joanna Santos.

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