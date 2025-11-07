Sex, 07 de Novembro

Marcha da Maconha ganha as ruas do Recife neste sábado (8)

Movimento busca reinvidicar a regulamentação da cannabis no Brasil

Com concentração na Praça do Derby, Marcha da Maconha ganha as ruas do Recife neste sábado (8)Com concentração na Praça do Derby, Marcha da Maconha ganha as ruas do Recife neste sábado (8) - Foto: Fran Silva/Divulgação

Com o tema "fumo de negro, lucro de branco", a Marcha da Maconha do Recife realizará uma passeata, neste sábado (8), com concentração a partir das 14h, na Praça do Derby. O trajeto segue até o caranguejo da Rua da Aurora e tem como objetivo a reinvidicação da regulamentação da cannabis no Brasil. 

De acordo com o movimento, as autoridades já foram comunicadas sobre o dia, hora e trajeto da caminhada. Um ofício também foi encaminhado à Polícia Militar.

“A Marcha da Maconha do Recife é o ato de rua que mais mobiliza a juventude negra e periférica da RMR, justamente a população que mais sente o impacto dessa política de drogas pautada na violência e na repressão. Todos os anos nós denunciamos que o proibicionismo está cada vez mais ultrapassado e que já existem outras propostas de gestão mais humanizadas com foco na saúde, na cidadania e na cultura” diz Raphael Esteves, integrante do coletivo. 

A Marcha da Maconha é realizada nas ruas da capital pernambucana desde 2008. Apenas nos anos da Covid-19, as atividades foram realizadas de forma virtual. No Brasil, o direito a manifestações pela legalização das drogas é garantido desde 2011, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). 

O tema deste ano tem como base o livro "Fumo de negro: criminalização da maconha no pós-abolição", da historiadora Luísa Saad. A obra busca mostrar o contexto da criminalização da cannabis. O movimento recifense entende a regulamentação como uma questão de saúde pública e coletiva. 

