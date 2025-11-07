Marcha da Maconha ganha as ruas do Recife neste sábado (8)

A- A+

Com o tema "fumo de negro, lucro de branco", a Marcha da Maconha do Recife realizará uma passeata, neste sábado (8), com concentração a partir das 14h, na Praça do Derby. O trajeto segue até o caranguejo da Rua da Aurora e tem como objetivo a reinvidicação da regulamentação da cannabis no Brasil.

De acordo com o movimento, as autoridades já foram comunicadas sobre o dia, hora e trajeto da caminhada. Um ofício também foi encaminhado à Polícia Militar.

“A Marcha da Maconha do Recife é o ato de rua que mais mobiliza a juventude negra e periférica da RMR, justamente a população que mais sente o impacto dessa política de drogas pautada na violência e na repressão. Todos os anos nós denunciamos que o proibicionismo está cada vez mais ultrapassado e que já existem outras propostas de gestão mais humanizadas com foco na saúde, na cidadania e na cultura” diz Raphael Esteves, integrante do coletivo.

A Marcha da Maconha é realizada nas ruas da capital pernambucana desde 2008. Apenas nos anos da Covid-19, as atividades foram realizadas de forma virtual. No Brasil, o direito a manifestações pela legalização das drogas é garantido desde 2011, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

O tema deste ano tem como base o livro "Fumo de negro: criminalização da maconha no pós-abolição", da historiadora Luísa Saad. A obra busca mostrar o contexto da criminalização da cannabis. O movimento recifense entende a regulamentação como uma questão de saúde pública e coletiva.

Veja também