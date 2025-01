Marcha de apoiadores de Evo Morales segue para La Paz sem seu líder histórico

A- A+

Camponeses e operários ligados ao ex-presidente Evo Morales iniciaram, nesta sexta-feira (10), uma marcha de cerca de 100 quilômetros em direção à capital boliviana La Paz, em protesto à crise econômica, sem seu líder histórico, que permanece em seu reduto político em Cochabamba (centro).

Segundo imagens divulgadas nas redes sociais, centenas de manifestantes partiram da localidade de Patacamaya, nos Andes bolivianos, ao sul de La Paz, com destino à sede dos poderes Executivo e Legislativo, aonde esperam chegar na semana seguinte.

Vários deles carregavam bandeiras da Bolívia e entoavam slogans contra o presidente Luis Arce, ex-ministro da economia de Morales.

Arce e Morales (2006-2019) estão afastados por uma luta pelo controle do partido governista e pela candidatura presidencial da esquerda para as eleições de agosto.

A marcha é liderada por Leonardo Loza, senador do Movimento Ao Socialismo (MAS), no poder e aliado próximo de Morales, e Juanita Ancieta, líder camponesa veterana.

"Esta é uma marcha pela vida, uma marcha que exige soluções imediatas do governo para questões econômicas, sociais e para a cesta básica", disse Loza à imprensa.

De acordo com dados oficiais, a inflação em 2024 foi de 9,9%, a mais alta dos últimos 16 anos, enquanto a escassez de combustível e de dólares persiste em todo o país.

O novo protesto é uma reedição de outra marcha realizada por milhares de apoiadores de Morales em setembro, que contou com a presença do líder aimará.

Morales permanece na região cocaleira de Chapare, em Cochabamba, no centro do país, devido a um mandado de prisão emitido pelo Ministério Público, que o acusou de tráfico de pessoas e de ter tido um relacionamento com uma menor em 2015, com quem supostamente teve uma filha, acusação que ele nega.

O ex-presidente de 65 anos alega ser vítima de uma "perseguição jurídica" por parte do governo Arce em meio a disputas de poder.

