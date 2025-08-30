A- A+

Marcha para Jesus Marcha para Jesus no Recife reúne milhares de pessoas em Boa Viagem Seis trios elétricos animaram os fiéis com muita música e momentos de orações durante todo o trajeto

Milhares de pessoas marcaram presença na 27ª edição da Marcha para Jesus do Recife, realizada neste sábado (30), ao longo da Avenida Boa Viagem, Zona Sul da cidade.

Seis trios elétricos animaram os fiéis com muita música e momentos de orações desde as imediações do Edifício Castelinho, na orla da Praia de Boa Viagem, até o Parque Dona Lindu.

"Para nós, é uma honra muito grande trazer para o Recife esta benção de Deus. A Marcha para Jesus acontece há 27 anos em Pernambuco, unindo todas as igrejas em um único sentido: levar o nome de Jesus para todas as pessoas. É sempre um prazer promover esse momento de orações e bençãos para a cidade", destacou o bispo Daniel Domingos, um dos organizadores do evento.

Bispo Daniel Domingo, um dos organizadores da Marcha para Jesus. Foto: Yuri Costa/Folha de Pernambuco.

A solidariedade também esteve presente na Marcha para Jesus. Em parceria com a G10 Favelas, uma campanha para arrecadação de alimentos também foi um dos destaques do evento.

O presidente nacional do G10 Favelas, Fausto Filho, valorizou a parceria com a Marcha para Jesus, que já segue pelo terceiro ano consecutivo.

"Já impactamos cerca de 50 comunidades em todo estado de Pernambuco com essa parceira com a Marcha para Jesus. Esse momento é de suma importância porque, apesar do Brasil ter saído do mapa da fome, ainda temos um problema muito grave que é a insegurança alimentar. Então todo o Brasil precisa seguir esse exemplo que as igrejas estão dando hoje, que é a unidade em prol de quem mais precisa", pontou.

Presidente nacional do G10 Favelas, Fausto Filho. Foto: Yuri Costa/Folha de Pernambuco.

Pela primeira vez na Marcha para Jesus, Mariana Ângela classificou a experiência como um momento único. Ela, que é da Igreja Batista da Linha do Tiro, foi ao evento acompanhada do filho, Bernardo de Lima, de 9 anos, e da amiga Conceição Silva, 46, e sua filha Maria Ester, 9.

"Esta é a nossa primeira vez na Marcha para Jesus do Recife e foi uma experiência única. Foi um momento de trazer a palavra do Senhor, de declarar as bençãos, de fazer orações específicas para a família", confessou Mariana.

Mariana Ângela e o filho Bernardo de Lima foram a Marcha para Jesus pela primeira vez. Foto: Yuri Costa/Folha de Pernambuco

Para Jefferson Luís, de 28 anos, a Marcha para Jesus foi um momento de agradecer. Ele, que é da Igreja da Família do Ibura, foi pela terceira vez ao evento.

"Esse evento é um forma de agradecimento a Deus e de evangelizar os jovens de Recife. É um momento que eu sempre gosto de estar presente", destacou.

Jefferson Luís esteve e, sua terceira Marcha para Jesus. Foto: Yuri Costa/Folha de Pernambuco

Além do momento religioso, a edição, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Recife, também ofereceu serviços como aferição de pressão arterial, testes de saúde, orientações sobre cuidados preventivos, vacinas e outros exames básicos para os presentes.

O evento também contou com atividades voltadas para o público infantil, como o tradicional trenzinho e apresentações de dança, e a presença de intérpretes de Libras para que pessoas com deficiência auditiva pudessem acompanhar todas as atividades.

