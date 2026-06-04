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São Paulo

Marcha para Jesus reúne 33,8 mil pessoas em São Paulo

Cálculo foi feito a partir de imagens aéreas da passeata de evangélicos, que contou com presença de políticos paulistas

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Marcha para Jesus reúne milhares de evangélicos nas ruas de SP Marcha para Jesus reúne milhares de evangélicos nas ruas de SP  - Foto: Youtube/Reprodução

Com a presença de líderes religiosos e de políticos, como o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a 34ª edição da Marcha para Jesus reuniu um público de 33,8 mil pessoas (+-4 mil pessoas) nesta quinta-feira, estimam pesquisadores da USP.

Como a margem de erro é de 12%, isso quer dizer que havia entre 29,8 mil e 37,8 mil participantes às 10h20, horário de pico entre a concentração e o deslocamento. O evento que reuniu evangélicos começou por volta das 10h na estação da Luz, no Centro.

O percurso tem cerca de 3,5 quilômetros e conta com oito trios elétricos. O destino final é a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB), na Zona Norte da capital, onde serão feitas apresentações de artistas da música gospel até as 21h.

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Também marcaram presença o advogado-geral da União Jorge Messias, que representa o presidente Lula, e do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. Ainda está prevista a presença de Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato à Presidência.

A estimativa, feita pelo grupo de pesquisa "Monitor do debate político", da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP, considerou o público que estava na marcha no período da manhã, entre 9h40 e 11h13. durante o deslocamento da Luz até a praça onde aconteceu o evento.

Segundo os pesquisadores, a proximidade do encontro religioso com o Aeroporto Campo de Marte, onde os voos de drones são restritos, impediu a contagem de pessoas na praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, que reuniu a maior parte do público da Marcha para Jesus.

Ao todo, 24 imagens aéreas foram capturadas. A medição considerou seis fotos que cobriram toda a extensão da manifestação. Cada uma delas foi repartida em oito pedaços. Em cada parte, foi aplicada um método de análise chamado Point to Point Network (P2PNet), que identifica cabeças e estima a quantidade de pessoas.

O grupo, coordenado por Pablo Ortellado e Márcio Moretto, estima que o erro percentual absoluto médio na contagem do público é de 12% para mais ou menos em imagens aéreas com mais de 500 pessoas.

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