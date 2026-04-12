Marciele Albuquerque é a 14º eliminada do BBB26

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A pipoca Marciele Albuquerque foi a eliminada deste domingo (12), no 15º paredão do Big Brother Brasil 26. Ela disputou a berlinda com os participantes Gabriela Saporito e Leandro Boneco, e recebeu 59,34% dos votos do público para deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Na formação do Paredão, o líder Juliano Floss, que está ocupando a função na segunda semana consecutiva, optou por indicar diretamente a participante Gabriela.



A votação da casa terminou empatada entre Marciele e Leandro Boneco, ambos com três votos. O líder teve o direito de fazer o desempate, e Juliano decidiu enviar Marciele para a berlinda.



Para completar a formação, ainda houve a influência do chamado Botão Misterioso, acionado por Milena ao longo da semana. Com o recurso, ela precisou escolher quem teria direito ao contragolpe: a indicada pelo líder ou a mais votada da casa. A decisão foi dar o poder a Marciele.



Com isso, ao exercer o contragolpe, Marciele escolheu Leandro Boneco para completar o trio no Paredão. A berlinda, portanto, foi definida com Gabriela, Marciele e Leandro.

O anúncio do eliminado foi exibido ainda durante a tarde, antes do “Domingão com Huck”, programa que exibe na sequência uma entrevista com Marciele, ao vivo, feita pelo apresentador, Luciano Huck.



Ainda hoje, a programação prevê uma nova dinâmica que deve impactar o andamento do jogo. Após o “Fantástico”, o reality retorna com a realização de uma nova Prova do Líder e a formação de outro Paredão. Restam apenas nove dias para a final da edição.

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