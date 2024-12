Márcio Gomes, âncora da CNN, se fere após tentativa de assalto em São Paulo; veja relato

A- A+

Âncora e apresentador do canal CNN, o jornalista Márcio Gomes se feriu após sofrer uma tentativa de assalto na tarde do último sábado, 28, na zona oeste de São Paulo. A própria vítima usou as redes sociais para falar sobre o caso e dizer aos seus seguidores que, apesar do susto e de um corte na mão, ele passa bem.



De acordo com Gomes, o caso aconteceu quando ele estava ao volante subindo a ponte Eusébio Matoso sentido Rodovia Raposo Tavares. Ele conta que estava com o carro parado no trânsito quando avistou um suspeito se aproximando do veículo. Conforme o jornalista, o rapaz estava "fazendo um gesto" para quebrar a janela do carro.

"O trânsito estava parado. É o velho golpe de sempre. Tentei colocar minha mão para segurar o vidro. Resultado: cortei minha mão", disse o jornalista, mostrando suas roupas com manchas de sangue.

Segundo o apresentador, o suspeito não conseguiu levar seu celular e um motorista, que encostou o carro ao lado, buzinou para assustar o criminoso.



Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) diz que a pasta combate a criminalidade em todas as regiões da cidade, incluindo a ponte Eusébio Matoso. A SSP-SP diz ainda que, de janeiro a outubro de 2024, houve queda de 9% na estatísticas de roubos em geral na região da 3ª Delegacia Seccional - onde aconteceu a ocorrência - na comparação com o mesmo período do ano passado.





"No mesmo período, 4.586 infratores foram presos ou apreendidos e 552 armas de fogo, retiradas das ruas, indicando um aumento de 11,7%, com 58 armamentos a menos, o que auxilia no enfraquecimento das atividades ilícitas da região. A Polícia Civil está à disposição da vítima para a formalização da ocorrência", completou a pasta, em nota.



Dados do Radar da Criminalidade do Estadão, construído a partir dos registros de ocorrências policiais na capital, apontam que, em outubro deste ano, houve aumento de 48% dos crimes nos arredores da Ponte Eusébio Matoso, na comparação com o mesmo período do ano passado.



Ao todo, foram registrados 37 crimes nas proximidades da ponte, sendo roubo de celular a principal incidência, com 18 casos. Os crimes contabilizados pelo radar incluem: furto de celular, roubo de celular, furto de veículos, roubo de veículos, latrocínio e sequestro.



Gomes diz ainda que conseguiu receber apoio de um frentista de um posto, que o ajudou a tirar os estilhaços de vidro do banco do veículo. Na sequência, ele foi a um lava jato, para terminar de higienizar o carro, e diz que o dono do local, que estava fechado, abriu o espaço apenas para atendê-lo.



"O crime existe, a criminalidade existe, a violência existe, mas os bons são muito mais, são muito mais ativos e é nisso que a gente tem que segurar para não desistir de lugares como este", disse o jornalista, grato pelo apoio que recebeu.

