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Saúde Março Azul-Marinho: médica realiza palestra na Folha de Pernambuco sobre câncer colorretal A gastroenterologista Renata Miranda detalhou os cuidados com o tumor que é o terceiro com mais casos no país

A gastroenterologista Renata Miranda realizou uma palestra aos colaboradores da Folha de Pernambuco, nesta segunda-feira (23), em alusão ao Março Azul-Marinho, que consiste na campanha nacional de conscientização sobre o câncer colorretal.

Na conversa, a médica detalhou o tumor que se manifesta no intestino grosso e reto.

Os participantes receberam como dicas de prevenção a adoção de hábitos saudáveis, estímulo à prática de atividades físicas, além de evitar ultrapassar o peso ideal do corpo.

Entre os dados apresentados, destaca-se o fato de o câncer colorretal ser o terceiro com mais casos no Brasil, atrás apenas do câncer de mama e próstata.

A campanha Março Azul-Marinho busca reforçar a necessidade da prevenção. A estimativa é de que em 2026 sejam mais de 45 mil novos casos.

Em entrevista à Rádio Folha (96,7 FM), a médica Renata Miranda informou que o câncer colorretal tem cura de 90% caso tenha o diagnóstico precoce.

"A prevenção começa no acesso à informação. A gente quer que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Queremos um cenário de prevenção, de diagnóstico precoce e de 90% de cura", disse a gastroenterologista.

O câncer colorretal acomete homens e mulheres da mesma forma. A melhor forma de se prevenir é por meio da colonoscopia, que permite identificar e remover as lesões de forma precoce.

Segundo a médica, a colonoscopia preventiva é recomendada para todas as pessoas acima dos 45 anos.

As pessoas que passaram da idade ou que possuem histórico familiar da doença devem ficar atentas aos seguintes sintomas. Sangramento retal, perda de peso inesperada, alteração do hábito intestinal e anemia.

As doenças inflamatórias intestinais crônicas, como retocolite ulcerativa e doença de Crohn, também são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer colorretal.

Veja a entrevista completa:

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