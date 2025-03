A- A+

saúde Março Lilás: Recife promove ações de conscientização do câncer de colo de útero; confira locais Ações do Março Lilás iniciam nesta quinta-feira (27) e seguem até a segunda-feira (31)

Com o objetivo de conscientizar sobre o câncer de colo de útero, uma das principais causas de morte entre as mulheres no Brasil, a Prefeitura do Recife promove uma programação de prevenção.

As ações de conscientização do Março Lilás iniciam nesta quinta-feira (27) e seguem até a segunda-feira (31), na sede da Prefeitura do Recife, e nos Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro, Zona Oeste, e Paulo Freire, no Ibura, Zona Sul da cidade.

A programação reúne palestras educativas, vacinação, arte gestacional do projeto Mãe Coruja, oficinas, oferta de exames preventivos e implante subdérmico, práticas integrativas, além de outras ações voltadas à promoção da saúde feminina.

Segundo a prefeitura, as ações acontecem por ordem de chegada, em horários variados, das 8h30 às 9h30 e das 10h30 às 11h30.



Confira programação completa:

"Nosso objetivo é ampliar o acesso à informação e aos serviços de saúde, garantindo que mais mulheres tenham a oportunidade de realizar exames preventivos e receber o acompanhamento necessário", destacou a coordenadora da política da saúde da mulher, Camila Farias.



