Moda Marco Mostra Moda une design de moda e cinema em edição deste sábado (6) Evento ocorre no Cinema São Luiz, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, a partir das 11h

A nona edição do Marco Mostra Moda chega ao Cinema São Luiz, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, no próximo sábado (6).

Para unir o design de moda com a Sétima Arte, marcas de moda autoral terão destaque em uma sessão de filmes que será realizada a partir das 11h, com exibição gratuita.

Com o tema “Moda é Coisa de Cinema”, o 9º Marco Mostra Moda busca promover a visibilidade de marcas pernambucanas por meio de obras desenvolvidas especialmente para o evento, nos quais se destaca a força criativa que representa a moda do nosso estado.

“São vídeos curtos que as marcas de moda utilizam para apresentar ao público sua estética, conceitos e narrativas por trás de suas coleções, do branding ou de um produto específico”, explica o gerente de Inovação do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE), Fernado Simões.



Ao todo, serão exibidos filmes de 30 marcas de moda autoral pernambucanas, sendo 16 da Região Metropolitana do Recife, 12 do Agreste e dois da Mata Norte.

O Marco Mostra Moda é voltado para empreendedores da indústria de confecção, da cadeia têxtil e de moda do estado, além de estudantes e acadêmicos das áreas de Moda e Design. Ele também se propõe a apresentar as tendências a consumidores e a todos os interessados em se conectar com o mercado de moda pernambucano.



O evento idealizado pelo NTCPE, por meio do Marco Pernambucano da Moda e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco.

