Marco Rubio afirma que Islândia é um 'baluarte estratégico' para a segurança
Sua viagem ocorre depois que o presidente americano, Donald Trump, alterou o equilíbrio de poder na região ao ameaçar comprar ou anexar a Groenlândia, que está sob soberania dinamarquesa
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou nesta terça-feira (6), durante uma visita à ilha, que a Islândia é há muito tempo um "baluarte estratégico" para a segurança, em um momento em que os Estados Unidos buscam aumentar sua influência na região do Ártico.
Sua viagem ocorre depois que o presidente americano, Donald Trump, alterou o equilíbrio de poder na região ao ameaçar comprar ou anexar a Groenlândia, que está sob soberania dinamarquesa.
No final de setembro, os Estados Unidos assinaram um pacto de segurança com a Dinamarca e a Groenlândia, que permitirá a Washington estabelecer duas novas bases militares no local, aproximando ainda mais o território autônomo dinamarquês da órbita americana.
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Rubio disse em entrevista coletiva que a Islândia serviu por muito tempo como "um baluarte estratégico para monitorar atividades clandestinas e dissuadir nossos adversários".
O secretário de Estado chegou a Reykjavik na segunda-feira e manteve conversas com a primeira-ministra islandesa, Kristrun Frostadottir, e com sua homóloga, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, com quem discutiu temas como energia geotérmica, centros de dados e a indústria farmacêutica.
Com as atenções voltadas para o Ártico (a costa leste da Groenlândia fica a menos de 300 quilômetros de distância), a Islândia recuperou uma importância estratégica de primeira ordem.
Washington não possui uma base permanente na Islândia, país membro da Otan, mas busca consolidar seu controle sobre as rotas de acesso ao Ártico cobiçadas por Rússia e China.