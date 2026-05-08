Reunião
Marco Rubio afirma ter tido 'encontro muito bom' com Leão XIV
"É importante compartilhar nossos pontos de vista, dar explicação e entender de onde viemos. E achei muito positivo", acrescentou o secretário de Estado americano
Esta foto, tirada e distribuída em 7 de maio de 2026 pela Mídia do Vaticano, mostra o Papa Leão XIV durante uma audiência privada com o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, no Vaticano - Foto: Divulgação / Vaticano Media / AFP
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, descreveu nesta sexta-feira (8) seu encontro com o papa Leão XIV no Vaticano como “muito bom”, após as críticas do presidente Donald Trump à postura pacifista do pontífice.
Rubio disse aos jornalistas que eles discutiram temas como liberdade religiosa e a ameaça representada pelo Irã.
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"É importante compartilhar nossos pontos de vista, dar explicação e entender de onde viemos. E achei muito positivo", acrescentou.