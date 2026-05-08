Guerra no Oriente Médio
Marco Rubio considera 'inaceitável' que o Irã controle o Estreito de Ormuz
"País agora alega ser dono de uma hidrovia internacional, que tem o direito de controlá-la... Isso é inaceitável, e eles estão tentando normalizar a situação", disse o secretário americano a jornalistas durante uma visita à Itália
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, fala à imprensa na embaixada dos EUA em Roma, em 8 de maio de 2026 - Foto: Stefano Rellandini / PISCINA / AFP
O secretário do Estado americano, Marco Rubio, criticou nesta sexta-feira (8) a tentativa do Irã de controlar o Estreito de Ormuz, após a criação de uma autoridade para aprovar o trânsito pela hidrovia.
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"O Irã agora alega ser dono de uma hidrovia internacional, que tem o direito de controlá-la... Isso é inaceitável, e eles estão tentando normalizar a situação", disse Rubio a jornalistas durante uma visita à Itália.