Marco Rubio diz que Venezuela é único país que não coopera no combate aos cartéis

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que "o regime ilegítimo" da Venezuela é o único que não coopera com Washington no combate aos cartéis, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

O comentário acontece diante de uma escalada de tensões entre os EUA e a Venezuela, após o presidente dos EUA, Donald Trump, não descartar possibilidade de guerra entre os dois países.

"Não apenas a Venezuela não colabora com os EUA, como ela abertamente coopera com elementos terroristas e criminosos. Por exemplo, eles convidaram o Hezbollah e o Irã para que eles operem a partir do território venezuelano", argumentou o secretário, ao justificar o motivo de a situação exigir "tamanha atenção".

Ele destacou que, diferentemente dos venezuelanos, México, Equador, El Salvador, Guatemala, Costa Rica e Panamá cooperam no combate "em busca de estabilidade na região". Na ocasião, ele também disse que a Colômbia, "com seu presidente atípico", também colabora na situação.

Rubio pontuou que Washington não está preocupada com uma possível escalada com a Rússia por conta da Venezuela e disse que esperava que Moscou fornecesse apoio retórico ao líder venezuelano, Nicolás Maduro. Ele ainda evitou responder se a administração americana busca a destituição de Maduro, ressaltando que a estratégia é "proteger os interesses dos EUA"

"Até que Trump começasse a fazer algo em relação a essas ligações com o narcotráfico, ninguém contestava que Maduro e seu regime estavam em conluio com narcotraficantes", acrescentou o secretário, sem descartar um encontro entre os líderes dos dois países.



