TRÉGUA Marco Rubio está 'esperançoso' em relação a um acordo em Gaza "Acho que talvez estejamos mais próximos do que estivemos há bastante tempo", disse o chefe da diplomacia estadunidense, se referindo a possível trégua

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta quinta-feira (10) que está "esperançoso" de que um acordo de cessar-fogo possa ser alcançado na Faixa de Gaza.

"Bem, estamos esperançosos. Quero dizer, no final, esperamos que eles avancem para as conversações de proximidade", declarou Rubio à imprensa à margem de um encontro da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) na Malásia.

No entanto, "já vimos conversas fracassarem no passado nessa fase de negociações de proximidade", advertiu Rubio.



"Acho que estamos mais próximos, e acho que talvez estejamos mais próximos do que estivemos há bastante tempo, e estamos esperançosos, mas também reconhecemos que ainda existem alguns desafios no caminho", acrescentou.

Entre eles, citou "a recusa do Hamas em se desarmar, o que acabaria com este conflito imediatamente", enquanto Israel, na sua opinião, "mostrou alguma flexibilidade".

O movimento islamista palestino declarou nesta quinta-feira que se opõe a um acordo de trégua que mantenha a presença militar israelense em Gaza, ao mesmo tempo que aceitou libertar dez reféns cativos no território, onde os bombardeios causaram dezenas de mortes, segundo os socorristas.

Após 21 meses de guerra, as difíceis negociações entre Israel e Hamas, mediadas por Catar, Estados Unidos e Egito, continuam nesta quinta-feira pelo quinto dia consecutivo em Doha.

