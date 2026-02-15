A- A+

CARNAVAL 2026 Marco Zero celebra mistura de ritmos e estilos na noite do Sábado de Zé Pereira Depois da manhã e da tarde dedicadas ao maior bloco do mundo, o público seguiu para o Marco Zero, onde acompanhou uma sequência de shows, da MPB ao brega

O Sábado de Zé Pereira movimentou o público do Marco Zero, no Bairro do Recife, principal palco do Carnaval 2026. A noite de shows celebrou a diversidade musical e a cultura popular.

A programação seguiu até a madrugada deste domingo (15), reunindo diversos ritmos e estilos, contagiando foliões e foliãs após o desfile do Galo da Madrugada.



Show deste sábado no Marco Zero // EDSON HOLANDA, TATIANE BARRETO, KLEYVSON SANTOS E IVSON GAMBARRA/PREFEITURA DO RECIFE



"Tivemos uma noite repleta de gente no Marco Zero, com uma festa que teve chuva de fogos de artifício, Neiff chegando de tirolesa, Silva emplacando um sucesso atrás do outro e Liniker empolgando a multidão. Isso é o Carnaval do Recife, a folia que é democrática, feita para todos curtirem", declarou o prefeito João Campos.

Depois da manhã e da tarde dedicadas ao maior bloco do mundo, o público seguiu para o Marco Zero, onde acompanhou uma sequência de shows, da MPB ao brega.





A abertura ficou por conta do Recife Matriz da Cultura Popular, com o desfile das agremiações vice-campeãs do Grupo Especial. Em seguida, foi a vez de Sua Majestade o Frevo ocupar o palco com a Orquestra Popular do Recife, sob regência do Maestro Ademir Araújo, em apresentação que contou com participações de Flaira Ferro, Almério e Guerreiros do Passo.

Abrindo a programação da noite, o cantor Silva apresentou releituras de clássicos do axé, samba e MPB. Em seguida, o palco recebeu a cantora Liniker, que emocionou o público em show com participações de Priscila Senna e Amaro Freitas.

