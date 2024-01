A- A+

Carnaval Marco Zero do Recife começa a ganhar corpo para o Carnaval de 2024; estrutura já está sendo montada Previsão da Prefeitura do Recife é que o palco principal esteja pronto em 2 de fevereiro

O Marco Zero, principal polo de Carnaval do Recife, começa a se preparado para a Folia de Momo de 2024, com o início da montagem da estrutura do palco principal. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura do Recife, a expectativa é que tudo esteja pronto ainda em 2 de fevereiro.

Além da estrutura do palco principal, as ruas do Bairro do Recife - área histórica da Cidade - também receberão decoração para os seis dias de festa.

O Carnaval é sempre um bom exemplo da grandeza que os pernambucanos buscam em suas expressões culturais. Em 2024, a cidade do Recife promete o maior - e mais longo - Carnaval de todos os tempos.

A Folia de Momo na capital pernambucana começará ainda na quinta-feira (8) que antecede o Sábado de Zé Pereira. Já confirmado pelo próprio artista, o baiano Gilberto Gil é dos que comanda a festa de abertura.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura do Recife para ter mais detalhes do que o público pode esperar de toda a estrutura a ser montada na Praça do Marco Zero e arredores. Em resposta, foi indicado que algumas definições internas ainda estão sendo tomadas e que, em breve, tudo será divulgado..

Maior e mais lucrativo

Com antecipação do início do Carnaval em Recife, a capital pernambucana igualará a mesma quantidade de dias de festa de Olinda e Salvador, dois outros importantes polos carnavalescos do Brasil. Segundo a Secretaria de Cultura do Recife, o dia a mais de festa pode render um aumento de até 20% do faturamento da cidade, em relação a 2023.

No ano passado, o Recife teve um lucro calculado na ordem de R$ 2 bilhões. Portanto, para 2024, a expectativa passa pelo montante de R$ 2,4 bilhões. Ainda segundo a Secretaria de Cultura, são esperados três milhões de foliões nos seis dias de programação oficial do Carnaval.

Atrações confirmadas

Ao longo dos seis dias, o Carnaval do Recife 2024 terá mais de três mil atrações e contará com importantes nomes da cena cultural local e nacional. A programação contará com nomes como Luísa Sonza, Lia de Itamaracá, Mart'nália, Alceu Valença, Ludmilla, Orquestra Maestro Duda, Pitty, Nena Queiroga, Nação Zumbi, Elba Ramalho, Gilberto Gil, Samuel Rosa e Thiaguinho.

Expectativa do público

Quem ama o Carnaval conta os dias e as horas para poder cair novamente na folia. Já há anos estabelecido como um dos principais palcos de festa do país nessa época, alguns foliões já contam do que esperam da festa neste ano. "Minha expectativa para o Carnaval de 2024 é muito grande, principalmente com os artistas que vêm de fora. Gosto muito do carnaval daqui e espero curtir na paz e tranquilidade. Minha preferência é pela festa no Marco Zero, no coração da cidade", disse o recifense Matheus Felipe.

