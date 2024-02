A- A+

CARNAVAL 2024 Marco Zero do Recife se rende ao samba neste domingo (11) de Carnaval; confira a programação

O samba vai tomar conta do Marco Zero do Recife neste domingo (11). Já tradição desse dia de folia, os sambistas vão subir ao palco do principal polo da folia da capital pernambucana a partir das 16j.

As apresentações começam com o Recife Matriz da Cultura Popular, em encontro de Blocos e Escolas de Samba.



Às 19h, Karynna Spinelli faz apresentação com participação de Gerlane Lops e Afoxé Oxum Pandá.



A partir das 20h20, uma sequência de nomes nacionais: Martnália, Thiaguinho (às 22h), Dilsinho (às 23h40) e Mumuzinho (às 1h20).



Confira a programação dos demais dias:



11 de fevereiro (domingo)



16h: Recife Matriz da Cultura Popular - Clubes e escolas de samba



19h: Karynna Spinelli



20h20: Mart'nália



22h: Mumuzinho



23h40: Dilsinho



1h20: Thiaguinho



12 de fevereiro (segunda-feira)



16h: Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de blocos líricos



20h: Matuê



21h40: Paralamas do Sucesso



23h20: Nação Zumbi



1h: Pitty





13 de fevereiro (terça-feira)



16h: Recife Matriz da Cultura Popular - Encontro de maracatus de baque solto



19h: Lenine e Spok



20h40: Lia de Itamaracá & participações especiais



22h20: Samuel Rosa



0h: Alceu Valença



1h40: Elba Ramalho



3h20: Orquestrão







