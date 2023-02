A- A+

Carnaval 2023 Marco Zero recebe 13 Nações de Maracatu e "trovoada" dá início ao Carnaval 2023 no Recife Conhecida por "Tumaraca", reunião chega a sua 20ª edição neste ano e faz homenagem ao Movimento Manguebeat

O Marco Zero do Recife, na área central da capital pernambucana, foi o ponto de encontro onde 13 Nações de Maracatus, juntas, realizaram a tradicional “trovoada” que dá fim às prévias de Carnaval e, assim, inicia o período mais colorido do calendário, que voltará a contar com a presença do público após dois anos de suspensão, por conta da pandemia da Covid-19. O evento é conhecido por “Tumaraca” e alcançou a marca de 20 edições nesta quinta-feira (16).

Maracatu Nação Encanto da Alegria, Maracatu Nação Encanto do Pina, Maracatu Nação Raízes de Pai Adão, Maracatu Nação Cambinda Estrela, Maracatu Nação Almirante do Forte, Maracatu Nação Leão da Campina, Maracatu Nação Linda Flor, Nação do Maracatu Porto Rico, Maracatu Nação Tupinambá, Maracatu Nação Aurora Africana, Maracatu Nação Xangô Alafin, Maracatu Nação Estrela Dalva e Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife foram os grupos que marcaram presença, reunindo aproximadamente 700 batuqueiros.

A apresentação para o público carrega também um significado particular para os integrantes do Tumaraca. Simultaneamente à forte e alta batida dos tambores, é feito um pedido de bençãos voltadas ao período que está começando.

Além disso, os hinos das 13 agremiações foram cantados pelo Coral Voz Nagô. Depois, aconteceu uma homenagem ao Movimento Manguebeat, prestes a completar 30 anos de existência. Para as próximas horas da apresentação no Marco Zero, são esperados shows de Sandra Sá, Gilmar Bola 8, Gabi da Pele Preta e DJ Rasta Flávia.

Veja também

EUA e China Biden quer conversar com Xi Jinping sobre balão chinês derrubado